Угроза ядерной войны между РФ и НАТО: что отрабатывают на учениях в Беларуси

На фоне напряженности между НАТО и Кремлем, Россия и Беларусь начали военные учения , включающие «планирование применения ядерного оружия» и испытания баллистических ракет. Эти события вызывают особое внимание после того, как 10 сентября польские войска сбили несколько российских беспилотников, пересекших границу Польши.

Об этом сообщает Newsweek.

Ядерные учения и инцидент с дронами: детали

Европейские лидеры выразили тревогу после того, как Польша заявила о сбитии нескольких российских дронов, вошедших в среду в ее воздушное пространство. Это стало первым прямым военным столкновением страны НАТО с Россией с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

После этого Польша окончательно закрыла свою границу с Беларусью, а генсек НАТО Марк Рютте объявил о старте операции «Восточный Страж», направленной на усиление обороны восточного фланга Европы.

Указанные военные учения России и Белоруссии были запланированы еще до инцидента с дронами. Они включают тактические наземные маневры и морские действия с участием танкера, крупного противолодочного корабля, буксира и десантного корабля, расположенных в районах Северного Ледовитого океана.

Обучение продлится до 16 сентября и предусматривает различные тактические упражнения: отражение авиаударов, противодействие диверсионным подразделениям противника, а также планирование применения ядерного оружия и испытание новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Министерство обороны России отметило, что учения будут проводиться поэтапно: первый этап сосредоточен на отражении атак, а второй на «восстановлении территориальной целостности Союзного государства и разгроме противника, в том числе с участием коалиционной группировки сил дружественных государств».

Миссия НАТО «Восточный Страж» начинается немедленно и будет включать в себя интеграцию воздушных и наземных баз, а также ряд активов. Страны-члены НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию, пообещали свою поддержку миссии.

Напомним, нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками связывают с военными учениями России и Беларуси «Запад-2025», во время которых около 40 000 солдат будут развернуты вблизи польских границ. Заместитель министра обороны Польши отметил, что следует помнить о наступательном характере российско-белорусских учений.