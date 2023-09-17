Угроза ядерной войны существует: президент Финляндии озвучил тревожное предупреждение

По мнению президента Финляндии, война в Украине продлится долго и не исключение, что она может перекинуться на другие континенты.

Президент Финляндии Саули Нииностио предупредил Европу о рисках российской эскалации и ядерной войны.

Об этом он сказал в интервью The New York Times.

По его словам, война в Украине будет продолжаться долго. И, по его мнению, боевые действия могут пойти по неожиданным путям, даже к использованию ядерного оружия.

"Мы находимся в очень чувствительной ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию и, к сожалению, к худшему. Это риск широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромен", – сказал Нииностио.

Поэтому он призвал отнестись с пониманием по политике президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, которые очень осторожны в том, какое вооружение передают Украине.

"Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не имеет. Также в Финляндии мы слышим голоса, что Америка должна сделать то или иное. И я просто хотел отметить, что если есть эскалация великой войны, это будет мировая война, поэтому ядерный риск становится явно больше", — отметил он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к новым переговорам о ядерном разоружении.

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