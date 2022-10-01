Угрожает безопасности Японии: КНДР осуществила четвертый за неделю запуск баллистических ракет

Северная Корея выпустила в Японское море две баллистические ракеты, пролетевшие примерно 350-400 км с максимальной высотой 50 км.

В субботу, 1 октября, вооруженные силы Северной Кореи произвели запуск двух баллистических ракет малой дальности. Это уже четвертая провокация со стороны Пхеньяна менее чем через неделю.

Об этом сообщает издание Kyodo со ссылкой на соответствующие заявления властей Японии и Южной Кореи.

Запуск ракет произошел между 6:45 и 7:03 утра по местному времени (23:45 — 00:03 по Киеву) из района Сунан в Пхеньяне.

По словам вице-министра обороны Японии Тоширо Ино, ракеты преодолели примерно 350-400 километров с максимальной высотой 50 км, прежде чем, по всей видимости, упали в воды у восточного побережья страны и за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Он подчеркнул, что подобное повышение эскалации чревато безопасностью Японии, региона и международного сообщества. В связи с инцидентом Япония выразила протест Северной Корее через японское посольство в Пекине.

Сообщений о повреждениях, причиненных ракетами, не поступало.

Индийско-тихоокеанское командование США заявило, что, по его оценкам, последний запуск ракеты не представлял непосредственной угрозы территории США или их союзников, но подчеркнул "дестабилизирующее влияние незаконных вооружений Северной Кореи".

Северная Корея ранее трижды испытала баллистические ракеты в водах вблизи Японии с прошедшего воскресенья, вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН.

Запуск ракет состоялся на фоне визита вице-президента США Камалы Гаррис, которая в четверг, 29 сентября, посетила демилитаризованную зону на границе двух Корей, демонстрируя приверженность Вашингтону защите Южной Кореи.

Напомним, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна никогда не откажется от ядерного оружия, которое, по его словам, необходимо для противодействия военным действиям со стороны США.

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