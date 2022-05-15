Угрожает изоляция в НАТО: в ЕС предостерегли Турцию не блокировать вступление Финляндии и Швеции

Угрожает изоляция в НАТО: в ЕС предостерегли Турцию не блокировать вступление Финляндии и Швеции

В Европарламенте пригрозили Турции изоляцией в НАТО при блокировании вступления Финляндии и Швеции.

В НАТО считают, что нет никакой понятной причины откладывать или блокировать процесс вступления в Североатлантический альянс.

Об этом сообщил лидер ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфреда Вебера.

Также читайте В Мелитополе оккупанты составляют списки жителей: городской голова сообщил о возможной подготовке к референдуму

"Любой, кто подвергает сомнению единство НАТО, изолирует себя внутри Альянса", — сказал политик.

Он подчеркнул, что Финляндия и Швеция самостоятельно приняли решение о вступлении в НАТО и фактически уже являются частью Альянса.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Более того, турецкий лидер назвал эти государства убежищем для "террористических организаций". По словам Эрдогана, в Швеции и Финляндии ведут деятельность представители "Рабочей партии Курдистана", которую Турция считает террористической организацией.

Между тем, в России предупредили две страны о последствиях. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что расширение НАТО на восток не принесет стабильности в Европу. В прошлом месяце бывший президент России Дмитрий Медведев предостерег, что Москва усилит свое присутствие в Балтийском регионе, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.

Ранее президент Финляндии говорил, что заявления Москвы о том, что Финляндия не может вступить в НАТО, побудили власти страны задуматься. Он добавил, что события в Украине дали понять, что Россия способна напасть на своего соседа.

Швеция и Финляндия заявили о желании присоединиться к НАТО

Читайте также: