Угрожает нацбезопасности: Эстония не будет продлевать вид на жительство предстоятелю митрополии РПЦ

Представители МВД не раз общались с Решетниковым и объясняли ему, что он должен воздерживаться от оправдания кремлевского режима и военных действий России.

Эстония не будет продлевать вид на жительство предстоятелю эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Евгению, поскольку его деятельность представляет угрозу безопасности страны.

Об этом пишет издание Postimees.

Митрополит Евгений, или гражданин Российской Федерации Валерий Решетников, подал в Управление полиции и пограничной охраны (УПП) заявление о продлении вида на жительство, которое было отклонено СРП. Его нынешний вид на временное проживание заканчивается 6 февраля.

"Государство решило отказать в продлении вида на жительство, потому что Решетников поддерживает агрессора в его публичной деятельности и выступлениях, и он не изменил своего поведения, несмотря на предупреждение", — объяснил руководитель отдела пограничной службы Северной префектуры Индрек Ару.

Представители МВД не раз общались с Решетниковым и объясняли ему, что он должен воздерживаться от оправдания кремлевского режима и военных действий России в своей публичной деятельности и выступлениях. Несмотря на предупреждение, Решетников не изменил неадекватного поведения правового и ценностного пространства Эстонии. Поэтому действия Решетникова представляют угрозу безопасности страны.

Деятельность Решетникова как представителя Московского патриархата в Эстонии, его публичные заявления и влияние на внутреннюю безопасность также были учтены в процедуре рассмотрения заявления о продлении вида на жительство. Свою оценку дала и коллегия полиции обороны.

"По мнению Оборонной полицейской коллегии, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл как Предстоятель Русской Православной Церкви последовательно оправдывает и поддерживает кровавую агрессию кремлевского режима против Украины. Действия как патриарха Московского, так и митрополита Евгения способствовали реализации политики безопасности Российской Федерации в Эстонии", – сказал Ару и добавил, что следует помнить, что после начала полномасштабной войны в Украине Рийгикогу объявил Российскую Федерацию террористическим государством.

Решетников имеет разрешение на временное проживание в Эстонии в общей сложности четыре года. Ранее он получал вид на жительство по сокращенному сроку, то есть дважды два года, последний раз перед началом полномасштабной агрессии России в Украине. Близких родственников в Эстонии у него нет.

Напомним, что известный священник в Москве отказался молиться о победе России.

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