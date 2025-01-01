Угрожает нашей безопасности: Макрон заявил, что война в Украине "непосредственно касается" Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что война в Украине напрямую угрожает безопасности, единству и экономике Франции.

Об этом он заявил в новогоднем обращении.

"Войны в Украине и на Ближнем Востоке - это не отдаленные конфликты. Они касаются нас непосредственно и угрожают нашей безопасности, нашему единству и нашей экономике", - заявил французский лидер.

Он отметил, что события на Ближнем Востоке, манипуляции с выборами в Молдове, Грузии и Румынии, а также террористические атаки в Европе указывают на то, что европейская демократия находится под серьезной угрозой.

"Террористические атаки в Европе и по соседству с нами показывают, что нашу безопасность и надлежащее функционирование наших демократий никогда нельзя воспринимать как должное", - подчеркнул Макрон.

Он убежден, что Европа больше не должна полагаться на другие страны по обеспечению своей безопасности и обороны, и Франция должна продолжать инвестировать в военную модернизацию.

"Европа должна будет ускорить темпы взять на себя ответственность за собственную оборону, безопасность и границы. Нам также нужно европейское пробуждение, научное, интеллектуальное, технологическое и промышленное пробуждение", - заявил президент Франции.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел, по его словам, продуктивную встречу с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

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