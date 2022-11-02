Угрожают региональной стабильности: в МИД Украины — о массированных запусках КНДР баллистических ракет

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на запуски КНДР баллистических ракет и назвали это "безответственным и провокационным шагом" со стороны Пхеньяна.

Об этом написал спикер внешнедипломатического ведомства Украины Олег Николенко.

"Массированный запуск КНДР баллистических ракет является еще одним безответственным и провокационным шагом, угрожающим региональной стабильности. Режим Пхеньяна должен отказаться от какой-либо деятельности, связанной с его ядерными и ракетными программами", — подчеркнул Николенко.

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По данным BBC, 2 ноября КНДР запустила ракету, которая приземлилась менее чем в 60 км от южнокорейского города Сокчхо. Военные Южной Кореи заявили, что это было "недопустимым" нарушением их территории.

Во вторник Северная Корея предупредила, что Южная Корея и США заплатят "самую ужасную цену в истории", если они продолжат совместные военные учения. Пхеньян рассматривает их как "завуалированную угрозу применению ядерного оружия".

По информации СМИ, КНДР в скором времени возобновит испытания ядерного оружия после пятилетнего перерыва, а разведка США и Южной Кореи утверждает, что Пхеньян завершил все необходимые приготовления.

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