Угрожают региональной стабильности: в МИД Украины — о массированных запусках КНДР баллистических ракет

КНДР необходимо отказаться от каких-либо ядерных и ракетных программ.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на запуски КНДР баллистических ракет и назвали это "безответственным и провокационным шагом" со стороны Пхеньяна.
Об этом написал спикер внешнедипломатического ведомства Украины Олег Николенко.
"Массированный запуск КНДР баллистических ракет является еще одним безответственным и провокационным шагом, угрожающим региональной стабильности. Режим Пхеньяна должен отказаться от какой-либо деятельности, связанной с его ядерными и ракетными программами", — подчеркнул Николенко.
КНДР выпустила не менее 10 ракет в сторону Южной Кореи
По данным BBC, 2 ноября КНДР запустила ракету, которая приземлилась менее чем в 60 км от южнокорейского города Сокчхо. Военные Южной Кореи заявили, что это было "недопустимым" нарушением их территории.
Во вторник Северная Корея предупредила, что Южная Корея и США заплатят "самую ужасную цену в истории", если они продолжат совместные военные учения. Пхеньян рассматривает их как "завуалированную угрозу применению ядерного оружия".
По информации СМИ, КНДР в скором времени возобновит испытания ядерного оружия после пятилетнего перерыва, а разведка США и Южной Кореи утверждает, что Пхеньян завершил все необходимые приготовления.
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