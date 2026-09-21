Угрожал Дональду Туску в соцсетях: в Польше задержали 56-летнего мужчину

Дональд Туск / © Associated Press

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В Польше задержан 56-летний житель Перемышля после публикации в соцсетях видео с угрозами в адрес премьер-министра Дональда Туска .

Как сообщает RMF24 со ссылкой на полицию, запись появилась в пятницу, 18 сентября. На следующий день правоохранители установили автора и задержали его.

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Пресс-секретарь городской полиции Перемышля Каролина Ковалик сообщила, что с мужем проводят дальнейшие следственные действия.

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Правоохранители изъяли видеозапись, а также электронное оборудование, принадлежащее задержанному. Собранные материалы анализируют при подготовке обвинений. Их мужчине предстоит объявить в понедельник.

В полиции отметили, что публикации в Интернете не гарантируют анонимности и что авторы материалов, которые могут нарушать закон, будут устанавливаться и будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством.

Детали о содержании самих угроз и возможной квалификации дела пока не обнародованы.

Напомним, что ранее Туск напомнил о нападении СССР на Польшу после новой атаки РФ.

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