Угрожал и называл к**вой: в Варшаве – новый скандал из-за агрессии польского таксиста к украинке

Это далеко не первый случай, когда польские таксисты угрожают и требуют все деньги у украинок. "Европа – не равно безопасность и закон. Мы, украинцы, в этом уже убедились", – пишут в комментариях.

В Варшаве – новый скандал из-за агрессии польского таксиста к украинцам. Своей историей поделилась Кристина Петрочук.

В Варшаве украинка на вокзале воспользовалась услугой местного таксиста. Водитель обещал довести девушку в гостиницу за 20 злотых, но когда узнал, что она из Украины – потребовал 300 злотых, угрожать и обзывать украинской к*рвой.

"После этого он начинает агрессивывать и кричать на меня, обзывать кровью и разными польскими матами... Я начала говорить, что вызову полицию...

Но вдруг, я понимаю, что не могу открыть дверь, я закрыта в машине! Я начинаю изо всех сил стучать в окно и просить о помощи прохожих... Люди видят и не реагируют.

В этот момент он начинает отъезжать от отеля и говорит: "Хочешь полицию? Сейчас тебе будет полиция!".

После этого у меня начинается огромная паника, я в чужой стране, закрытая в машине со страшным польским уродом, все мои вещи у него от замком и он меня куда-то везет. У меня начинают идти слезы, я сильно стучу в окно, кричу и прошу его выпустить меня. На это он еще больше на меня кричит, обзывает и замахивается руками, грозится ударить, если не замолчу и делает громче музыку, чтобы меня не слышали прохожие", – рассказывает Кристина.

Девушка испугалась и стала уверять, что заплатит 300 злотых, но перечислив на карточку, потому что столько наличных у нее не было.

"Но таксист уже не соглашался. Он начал просить наличные деньги, которых у меня почти не было с собой. Сказал, чтобы давала все, что есть. Я продолжила объяснять, что у меня нет. Мы доехали до гостиницы, остановились. Водитель по-хамски выбросил меня и мои вещи из машины", – отмечает Кристина.

Таксист, которого успела сфотографировать Кристина

В отеле украинка позвонила полиции, однако оказалось, что польские правоохранители на такие вызовы не приезжают. Нужно самостоятельно ехать в участок, но даже в таком случае гарантии, что заявление примут, нет. Пострадавшая не поехала в полицию, потому что боялась снова садиться в такси и попасть в похожую историю.

В комментариях под постом украинки поделились схожими историями, которые случались с ними в Польше.

"Европа – не равна безопасность и закон. Мы, украинцы, в этом уже убедились", – пишут в комментариях.