Угрожал "убить" и нецензурно ругался: агрессивный мужчина напал на пассажирку метро (видео)

В полиции отметили, что любое насилие в отношении женщин и девочек недопустимо.

В Великобритании в Лондонском метро агрессивный мужчина набросился на пассажирку. Злоумышленник использовал нецензурные выражения в отношении женщины, угрожал ей, а затем бросился на нее с кулаками.

Об этом пишет Metro.

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Мужчина ехал в вагоне метро, когда начал оскорблять женщину и бросился на нее. Отмечается, что злоумышленник употреблял нецензурную брань. Он в частности кричал: "О, ты думаешь, что спрячешься за то, что ты женщина".

Затем злоумышленник начал угрожать убить пассажирку. Ситуация обострилась, когда женщина начало храбро противостоять ему. Тогда мужчина внезапно бросился через вагон и остановился в нескольких дюймах от женщины.

Люди, которые сидели рядом, заметили опасность и быстро вмешались в ситуацию, чтобы защитить женщину, Мужчинам удалось оттянуть злоумышленника.

"Нам известно об этом видео, которое распространяется в социальных сетях, и наши офицеры изучают его. Насилие, жестокое обращение, запугивания и домогательства в отношении женщин и девочек в любой форме недопустимы. Очень важно, чтобы люди, которые стали свидетелями подобных инцидентов, сообщали о них как можно скорее, чтобы мы могли как можно скорее провести расследование", — сказал спикер британской транспортной полиции.

Напомним, ра ньше в метро Нью-Йорка мужчина толкнул женщину с эскалатора. В результате потерпевшая получила порезы на спине, руках, ногах, на правом колене и правом бедре. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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