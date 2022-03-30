Угрожал ядерным оружием: Азербайджан объявил депутата РФ в международный розыск

Российский депутат обвинен в терроризме и подан в розыск в "Интерпол".

Прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск депутата Госдумы РФ Михаила Делягина, который угрожал этому государству ядерным оружием.

Об этом идет речь на сайте прокуратуры Азербайджана.

Как сообщает издание report.az, депутат Госдумы Михаил Делягин во время своей речи на российском пропагандистском канале призвал к войне против Азербайджанской Республики. Также он выступил с провокационным заявлением о применении тактического ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности Азербайджана. Россиянин проводил опрос на своем телеграмм-канале по поводу вероятности применения ядерного оружия против Азербайджана.

"Учитывая наличие в деяниях Михаила Делягина признаков статьей 101.2 (открытые призывы через средства массовой информации и должностным лицом к ведению агрессивной войны), 214.2.3 (угроза совершением акта терроризма с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 283.2.1 и 283.2.2 (разжигание национальной ненависти путем угрозы применения силы и с использованием своего служебного положения), 29 марта 2022 года Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело в его отношении по вышеуказанным статьям, — говорится в сообщении.

29 марта 2022 года Михаил Делягин через "Интерпол" объявлен в международный розыск.

"Также государствам-партнерам Азербайджана были направлены запросы для обеспечения немедленного задержания обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран и его экстрадиции в Азербайджанскую Республику для привлечения к ответственности", — подчеркнули в прокуратуре Азербайджана.

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