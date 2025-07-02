Угрожали убийством и пытали: задержаны украинцы, которые похищали мигрантов

Задержанные украинцы / © rmf24.pl

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В Польше сотрудники Центрального управления следственной полиции (CBŚP) из Зеленой Гуры задержали четырех граждан Украины, подозреваемых в жестоких похищениях мигрантов с целью вымогательства выкупа в Польше и Латвии. Четырем лицам предъявят обвинения в похищениях людей и незаконном пересечении границы.

Об этом сообщает RMF24.

Задержанные — это четверо украинцев, которые находились на территории Польши легально. Самой старшей женщине 40 лет, самому молодому злоумышленнику — 20. По неофициальной информации, они организовывали незаконную перевозку мигрантов, которые через Беларусь попадали в Евросоюз.

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Информация о деятельности банды поступила в середине июня, когда в CBŚP обратились представители одной из гуманитарных организаций. Через интернет-мессенджер им передали сообщение на английском языке о похищении двух граждан Эфиопии в Польше. Преступники требовали выкуп в криптовалюте, угрожая убить жертв или продать их органы. К сообщению добавили фото обнаженных, связанных мужчин.

Выяснилось, что похитители, угрожая оружием, отобрали у мужчин деньги и телефоны, а затем в багажнике автомобиля перевезли их в город Любин. Семьям потерпевших прислали требования об оплате выкупа. Повезло — похищенным удалось скрыться. Свидетели увидели обнаженных мужчин на улицах города и сообщили пограничникам.

После этого члены банды сбежали в Латвию, где похитили трех граждан Мали. Мужчин связали и заперли в багажнике автомобиля. Одного из них жестоко привязали к дереву и избивали деревянной палкой. Видео пыток было отправлено семье с требованием выкупа.

Польская полиция установила сотрудничество со службами Латвии, Литвы и Эстонии и выявила личности похитителей. В конце июня, при участии контртеррористов, задержали трех из них на трассе S8 вблизи Острува Мазовецкого. Четвертого задержали в городе Сквежина Любуского воеводства.

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Задержанные предстанут перед судом за участие в организованной преступной группе, похищение для выкупа и незаконное пересечение границы. Троих из них временно арестовали. По свидетельствам потерпевших, некоторые члены банды до сих пор находятся на свободе.

Сотрудники Центрального управления следственной полиции Польши (CBŚP) в городе Зелена Гура задержали четырех граждан Украины, подозреваемых в причастности к международной преступной группе, которая похищала мигрантов для вымогательства выкупа в Польше и Латвии.

По информации правоохранителей, все задержанные легально находились в Польше. Самой старшей подозреваемой 40 лет, самому младшему — 20. Злоумышленники организовывали незаконную переправку мигрантов, которые через Беларусь попадали на территорию Евросоюза.

В середине июня в CBŚP поступило сообщение о похищении двух граждан Эфиопии. Информацию передали гуманитарные активисты, которые получили послания с угрозами вымогательства выкупа в криптовалюте. Преступники угрожали убить жертв или продать их органы, а также прислали фотографии связанных и обнаженных мужчин.

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Злоумышленники угрожали оружием, отобрали у потерпевших деньги и мобильные телефоны, а затем в багажнике автомобиля перевезли их в город Любин. Семьи потерпевших получили требования о выкупе. Пострадавшим удалось убежать — их обнаружили местные жители и сообщили пограничникам.

После этого часть группы сбежала в Латвию, где похитили трех граждан Мали. Их связали, одного жестоко избили деревянной палкой и привязали к дереву. Видео с пытками прислали семье с требованиями выкупа.

Польская полиция сотрудничает с правоохранительными органами Латвии, Литвы и Эстонии. Личность похитителей установлена. В конце июня с участием контртеррористических подразделений трех участников банды задержали вблизи города Острув Мазовецкий на трассе S8, четвертого — в городе Сквежина (Любушское воеводство).

Подозреваемым объявлены подозрения в создании организованной преступной группы, похищениях с вымогательством выкупа и незаконном пересечении государственной границы. Трое из них взяты под временный арест. По данным следствия, некоторые члены группы остаются на свободе.

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