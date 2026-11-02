Угрожают более холодные зимы из-за Эль-Ниньо: ученые объяснили, что происходит с океанами

Эль-Ниньо / © Daily Mail

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Ученые предупреждают о риске более холодных зим в Европе, нарушении режима осадков и сокращении мирового производства продовольствия.

Об этом говорится в материале unilad.

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Большинство людей слышали об Эль-Ниньо — климатическом явлении, которое влечет за собой повышение температуры и нарушает погодные условия в разных частях света.

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Однако ученые все больше беспокоят две менее известные масштабные системы океанических течений, изменения в которых могут иметь серьезные последствия для климата далеко за пределами регионов их непосредственного влияния.

Речь идет об Атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляции (AMOC) и Антарктической промежуточной воде (AAIW). Обе системы играют важную роль в регулировании климата Земли, перенося тепло, воду и питательные вещества между разными частями Мирового океана.

Исследователи предупреждают, что на фоне глобального потепления обе системы показывают признаки ослабления.

Среди возможных последствий значительно холоднее зимы в Европе и изменения режима осадков, которые могут привести к перебоям с производством продовольствия в разных регионах мира.

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Что известно о двух менее известных системах океанических течений

Эль-Ниньо — природное климатическое явление, связанное с изменениями температуры поверхности воды в тропической части Тихого океана. AMOC и AAIW являются масштабными системами циркуляции океанических вод, которые влияют на распределение тепла на планете.

Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция (AMOC) — это своеобразный гигантский конвейер в Атлантическом океане.

Он переносит теплые соленые поверхностные воды из тропиков в Северную Атлантику. При движении вода отдает тепло атмосфере, благодаря чему климат в некоторых частях Европы остается относительно мягким.

Именно этим, в частности, объясняется то, почему зимы в Великобритании значительно теплее, чем в некоторых районах Канады, расположенных на аналогичных широтах.

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Когда вода охлаждается, ее плотность растет и опускается до более глубоких слоев океана. После этого водные массы двигаются обратно на юг, поддерживая глобальную циркуляцию.

Однако ученые опасаются, что глобальное потепление и таяние льда в Гренландии нарушают этот процесс.

Из-за поступления большего количества пресной воды в Северную Атлантику соленость и плотность океанических вод снижаются. В результате им становится сложнее опускаться на глубину, что может привести к значительному ослаблению циркуляции.

Исследователи не исключают, что в течение этого столетия AMOC может полностью остановиться.

Вторая система — Антарктическая промежуточная вода (AAIW) — действует в Южном полушарии.

Она помогает переносить тепло, углерод и питательные вещества между Южным и Атлантическим, Индийским и Тихим океанами.

Считается, что система также влияет на режим осадков в южной части Австралии, Африке и Южной Америке, а также на муссонный сезон в Индии.

Однако ученых все больше беспокоят происходящие вокруг Антарктиды изменения.

Почему ослабление океанических течений беспокоит ученых

Исследования показывают, что сокращение площади морского льда Антарктики нарушает поступление пресной воды, необходимой для поддержания системы AAIW.

С 2016 года площадь морского льда вокруг Антарктиды неоднократно достигала рекордно низких показателей. Эти изменения влияют на соленость и плотность воды.

Когда сезонное поступление холодной относительно пресной воды сокращается, окружающие океанические воды становятся более солеными и плотными. Поэтому они опускаются на большую глубину, изменяя процессы циркуляции.

Профессор Бишахдатта Гайен из Мельбурнского университета и Индийского института науки объяснил изданию News.au значение этих процессов.

«Антарктический регион — это источник пресной воды для океанов во всем мире», — отметил ученый.

По его словам, таяние антарктического морского льда влияет на океаническую циркуляцию даже в тысячах километров от Антарктиды.

Последствия могут выходить далеко за пределы Южного океана. Ослабление течений способно влиять на атмосферную циркуляцию, погодные условия и траектории штормов в Южном полушарии. Кроме того, изменения могут отразиться на способности океанов поглощать углерод.

Соавтор исследования, профессор Навейра Гарабато, также предостерег недооценку масштабов потенциальных изменений.

«Однако последствия могут распространиться на весь мир», — подчеркнул он.

В то же время ситуация в Атлантическом океане также вызывает все большее беспокойство.

По некоторым оценкам, к концу столетия AMOC может ослабнуть на 43%. Вероятность полной остановки циркуляции в течение этого периода разные оценки определяют в широком диапазоне — от 1% до 50%.

Даже частичное ослабление системы может иметь значительные последствия для климата.

Что произойдет, если океанические течения прекратят движение

Остановка AMOC может значительно изменить температурные условия в Европе и Северной Атлантике.

В некоторых районах Северной Европы зимы могут стать гораздо холоднее. В то же время, изменения режима осадков усложнят ведение сельского хозяйства.

Особую обеспокоенность вызывает угроза сокращения производства продовольствия в нескольких крупных сельскохозяйственных регионах.

Исследователи организации Alliance to Feed the Earth in Disasters (ALLFED) смоделировали, как мир без AMOC может повлиять на урожайность основных сельскохозяйственных культур.

Согласно результатам моделирования производство пшеницы, кукурузы и риса в Северном полушарии может сократиться на 12-19%. Общее мировое производство этих культур и другой сельскохозяйственной продукции, по оценке, может снизиться примерно на 5,3%.

Дополнительные риски связаны с изменениями в системе AAIW. Они могут нарушить режим осадков и муссонов, создав дополнительное давление на продовольственное обеспечение стран Южного полушария.

Океанограф Британской антарктической службы, профессор Майк Мередит, предупредил, что температурные отличия между регионами могут стать еще более экстремальными.

«Это может привести к экстремальным погодным условиям», — отметил он.

По словам ученого, на фоне таких изменений погодные явления, которые наблюдал мир до сих пор, могут казаться незначительными по сравнению с будущими.

Экстремальная погода, в свою очередь, может нарушить производство продовольствия и усугубить проблемы с поставкой пищи в разных странах.

Как правительства реагируют на возможную угрозу

Некоторые страны уже начали оценивать возможные последствия конфигураций океанической циркуляции.

Исландия признала изменения океанических течений угрозой национальной безопасности. Нидерланды и Финляндия также приступили к собственным оценкам возможных рисков.

Великобритания, со своей стороны, выделила 150 млн долларов на создание системы раннего предупреждения, которая должна заблаговременно выявлять опасные изменения.

Министр по вопросам климата Исландии Иоганн Палл Иоганнссон призвал не ожидать абсолютной уверенности в будущих последствиях, прежде чем готовиться к ним.

«Безответственно ждать абсолютной уверенности, прежде чем начинать подготовку», — подчеркнул он.

По словам министра, когда последствия станут бесспорными, может быть уже поздно, чтобы предотвратить их наступление.

Ученые продолжают исследовать, насколько быстро могут изменяться океанические течения и каковы масштабы этих процессов. В то же время все очевиднее, что системы Мирового океана, помогающие регулировать климат Земли, испытывают возрастающую нагрузку.

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