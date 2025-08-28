ТСН в социальных сетях

Угрожают миру, к которому стремится Трамп: Келлог эмоционально отреагировал на обстрел Киева

Специальный посланник США Кит Келлог высказался о ночном обстреле Киева 28 августа.

Спецпредставитель Трампа Келлог. / © Getty Images

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог назвал атаки на Киев 28 августа возмутительными и угрожающими миру, к которому стремится президент США.

Об этом Келлог написал в соцсети «Х».

«Нападение возмутительно и угрожает тому миру, к которому стремится президент (Дональд Трамп — ред.). Цель ударов — не солдаты или военная техника, а жилые районы Киева, гражданские поезда, представительства ЕС и Британского совета, а также невинные граждане», — подчеркнул он.

Скрин сообщения Кита Келлога в Х 28 августа

Скрин сообщения Кита Келлога в Х 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа Россия в очередной раз масштабно атаковала Украину, в том числе Киев.

28 августа на Киев летели «Шахеды», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

По состоянию на вечер 28 августа стало известно о четверых погибших детях.

