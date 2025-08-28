- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 966
- Время на прочтение
- 1 мин
Угрожают миру, к которому стремится Трамп: Келлог эмоционально отреагировал на обстрел Киева
Специальный посланник США Кит Келлог высказался о ночном обстреле Киева 28 августа.
Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог назвал атаки на Киев 28 августа возмутительными и угрожающими миру, к которому стремится президент США.
Об этом Келлог написал в соцсети «Х».
«Нападение возмутительно и угрожает тому миру, к которому стремится президент (Дональд Трамп — ред.). Цель ударов — не солдаты или военная техника, а жилые районы Киева, гражданские поезда, представительства ЕС и Британского совета, а также невинные граждане», — подчеркнул он.
Напомним, в ночь на 28 августа Россия в очередной раз масштабно атаковала Украину, в том числе Киев.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Женщина ищет ДОНКУ с ОНУЧКОЙ, а МУЖЧИНА — ЖЕНУ! РОДНЫЕ возле РУИН в КИЕВЕ надеются на ЧУДО!
28 августа на Киев летели «Шахеды», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
По состоянию на вечер 28 августа стало известно о четверых погибших детях.