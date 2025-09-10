"Угрозы близко": в Польше показали последствия падения российских дронов (фото)

Дрон в Польше. Фото: Dariusz Stefaniuk/Facebook

Депутат от партии PiS Дариуш Стефанюк показал последствия падения вероятно российского «Шахеда» на жилой дом в Польше. Он отметил, что это — «чудо, что никто не пострадал».

Об этом он написал в Facebook.

В Польше реагируют на атаку российских дронов в ночь на 10 сентября. Один из политиков отметил, что подобное дает понимание, «как близко угрозы».

«К сожалению, хуже было в селе Вырики (Люблинское воеводство). Той ночью дрон врезался в жилой дом. Это чудо, что никто не пострадал. Эти события показывают, как близко к нам находятся угрозы, о которых еще недавно мы думали, что они касаются исключительно фронта войны в Украине. Мы должны громко говорить о безопасности наших семей и домов», — пишет Дариуш Стефанюк.

Дрон в Польше. Фото: Dariusz Stefaniuk/Facebook

Председатель Влодавского повета Мариуш Занько отметил, что в населенном пункте, где произошел инцидент, люди напуганы.

Дрон в Польше. Фото: Dariusz Stefaniuk

«В селе Вырики произошел инцидент, в результате которого был поврежден один жилой дом. Мы еще не знаем всех подробностей, не знаем, это сам дрон упал на этот дом и повредил крышу и потолок в здании, или это обломки этого дрона, — сказал он.

Дрон в Польше. Фото: Dariusz Stefaniuk/Facebook

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал залет российских дронов на территорию Польши. Хотя он отказался назвать инцидент преднамеренным нападением, заявив, что полная оценка еще продолжается, Рютте назвал поведение России «абсолютно безрассудным» и «опасным». Он также заверил, что НАТО будет защищать «каждый сантиметр» своей территории.

Заметим, представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал все вопросы о российских дронах в Польше в Минобороны РФ и заявил, что Москва не получала никаких запросов от Варшавы по этому инциденту.