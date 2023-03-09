Угрозы и раскладушки вместо кроватей: украинцы пожаловались на условия в центре для беженцев в Варшаве (фото)

В Польше украинские беженцы жалуются на условия проживания в одном пункте массового размещения в Варшаве. Как утверждают украинцы, кроме ужасных условий, они испытывают еще и психологическое насилие.

Об этом сообщает издание The Warsaw.

Как рассказывают украинцы, якобы в пункте проживает почти 300 человек, для которых оборудовали только один санузел и кухню. В комнатах якобы проживает по восемь человек, а большие семьи, мол, разделили по разным помещениям.

Беженцы говорят, что у них нет кроватей, а спят они на полевых раскладушках на минимальном расстоянии друг от друга. А на стенах ванной комнаты, по их словам, есть грибок.

Согласно правилам центра для беженцев, жителей обеспечивают питанием, но люди сетуют, что после еды у некоторых детей "есть боли в животе". Кроме того, они говорят, что завтраки подают в 9 утра, но многие люди к тому времени уходят на работу.

По словам украинцев, они не чувствуют себя в безопасности в этом центре, а сам персонал довольно часто общается в раздраженной форме. Как пишет издание, людей могут отправить убирать общие помещения (например, кухню, где едят несколько сотен человек) и территорию вокруг здания, а в случае отказа им выдают предупреждение. Получив два предупреждения, беженцам грозит выселение.

Условия проживания в одном из центров беженцев в Варшаве / Фото: The Warsaw

Посторонних в пункт не пропускают, даже если это близкие родственники. По просьбе украинцев делом занялась юрист, которая обратилась к Уполномоченному по гражданским правам Польши с требованием принять меры.

Также ситуацию прокомментировали в варшавской мэрии, где утверждают, что условия в центре соответствуют регламенту, и ранее жалоб о ненадлежащем обращении с жителями не поступало.

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Также в августе 2022 года этот центр проверяли и нарушений не выявили. Сейчас, добавляют чиновники, ведутся работы по предоставлению услуг по питанию.

Указанный центр помощи для беженцев из Украины расположен в помещении неработающего театра, но его переоборудовали, чтобы разместить украинцев. Пункт управляется Варшавским центром помощи семье, подотчетным мэрии.

Напомним, в Польше заявили, что с начала полномасштабной войны России против Украины, примерно 2 миллиона злотых были выплачены украинским гражданам неправомерно, поэтому эту помощь, которую ZUS выплатил беженцам после того, как они покинули Польшу, хотят вернуть.

Как сообщалось ранее, в Польше фирму, которая занимается размещением беженцев из Украины, была разоблачена на афере с получением финансовой помощи от государства за расселение украинцев. Один из центров в Варшаве почти вдвое завышал реальное количество принятых беженцев из Украины. Предполагается, что фирма могла незаконно получить несколько миллионов злотых.

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