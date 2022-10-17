Угрозы пока не видят: в США прокомментировали ядерные учения России

США пока не видят признаков того, что Путин принял решение ударить ядерным оружием по Украине.

Соединенные Штаты, как и каждый год, внимательно отслеживают ход ядерных учений армии России.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы будем наблюдать за этими учениями, как и каждый год. Эти учения россияне проводят ежегодно, чтобы проверить и оценить свой стратегический ядерный потенциал. Все, что мы видели на сегодняшний день, говорит нам о том, что эти учения будут проводиться в рамках того, как это делала Россия в прошлом", – сказал Кирби.

По его словам, пока нет признаков того, что в рамках этих учений или в другом контексте Путин принял решение применить ядерное оружие или оружие массового уничтожения в Украине.

Кирби заверил, что есть "разнообразные средства", которые США могут использовать, чтобы попытаться сдержать Россию от использования ядерного оружия.

"Мы уже публично и частным образом четко дали понять россиянам, что если они продвинутся вперед с оружием массового уничтожения или ядерным оружием любого размера, это будет иметь серьезные последствия для России, для Кремля. И, конечно, это будет иметь последствия во всем регионе. Опять же, мы следим за этим очень, очень внимательно. Мы же не увидели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания, но мы не видели никаких признаков того, что это решение было принято или что они даже готовятся к возможности такого решения (использование ядерного оружия. – Ред.)", – подытожил координатор Совета национальной безопасности Белого дома.

Напомним, что Россия и НАТО одновременно проведут ядерные учения с полетами бомбардировщиков.

В США серьезно относятся к ядерному шантажу Путина

В США серьезно относятся к словам Путина по поводу возможного применения ядерного оружия, заявлял ранее официальный представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заверил, что Штаты жестко отреагируют на удар по Украине ядерным оружием. Это не будет зависеть от того, какое именно ядерное оружие применит Россия против Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы защищать "каждый дюйм" НАТО на фоне ядерных угроз России.

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что если РФ применит против Украины ядерное оружие, США и НАТО могут вступить в войну. По его мнению, США введут бесполетную зону над всем регионом и начнут сбивать российские самолеты, атаковать базы, с которых запускаются ракеты. США могли бы утопить относительно быстро большую часть Черноморского флота России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если РФ применит ядерное оружие – это будут "красные линии", которые изменят характер войны.