Угрозы Трампа не действуют: вывод войск не изменил позицию Европы по отношению к Ирану— The Hill

Решение президента США Дональда Трампа о выводе 5 тысяч американских военных из Германии не стало рычагом давления на европейских союзников в вопросе поддержки действий Вашингтона против Ирана.

Об этом пишет The Hill.

По данным издания, в Белом доме рассчитывали, что такой шаг заставит европейские страны активнее поддержать США, в том числе помочь в операции по открытию Ормузского пролива или присоединиться к кампании против Ирана.

Впрочем, реакция европейских политиков и экспертов свидетельствует о другом — союзники намерены действовать, исходя, прежде всего, из собственных интересов.

Старший директор Европейского центра при Атлантическом совете Йорн Флэк отметил, что Европа заинтересована в стабильности судоходства через Ормузский пролив, однако это не связано с решением Трампа относительно войск.

«Европейцы пытаются найти способы способствовать урегулированию и открытию Ормузского пролива, но это продиктовано их собственными интересами. На них не влияет решение Трампа о выводе войск», — заявил он.

В настоящее время крупнейший американский военный контингент в Европе дислоцируется именно в Германии — около 36 тысяч военнослужащих. Там также расположена авиабаза Рамштайн — крупнейший объект США в Европе и один из ключевых логистических центров американских операций.

The Hill отмечает, что недовольство Трампа усилилось после того, как часть союзников по НАТО отказалась поддержать операцию против Ирана. В частности, Испания и Италия не разрешили использовать свои военные базы для участвовавших в кампании самолетов.

По мнению Йорна Флека, нынешняя ситуация лишь усиливает стремление Европы к оборонной независимости.

«Этот эпизод лишь усугубит европейскую решимость развивать собственные оборонные возможности и укреплять европейский суверенитет», — считает эксперт.

На фоне сомнений в надежности американских гарантий Германия и другие страны Европы уже увеличивают оборонные расходы. В апреле Берлин представил первую со времен второй мировой войны комплексную военную стратегию, в которой Россию назвали главной угрозой.

Документ также предусматривает создание самой сильной армии Европы до 2039 года.

В НАТО также сдержанно прокомментировали ситуацию. Представитель Альянса Эллисон Харт заявила, что сокращение американского присутствия демонстрирует необходимость для Европы брать на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейцев «снизить градус» дискуссии и убежден, что США не уйдут из Европы полностью.

Госсекретарь США Марко Рубио также попытался успокоить союзников, подчеркнув, что речь идет менее чем о 14% американского контингента в Европе, а окончательное решение о дальнейшем сокращении сил пока не принято.

В то же время, даже среди республиканцев в США эта инициатива вызвала критику. Председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Викер и глава аналогичного комитета Палаты представителей Майк Роджерс заявили, что вместо вывода войск их следовало бы перебросить поближе к восточному флангу НАТО.

Европейские аналитики также обращают внимание, что союзникам все труднее понять, какие заявления Трампа являются реальными намерениями, а какие лишь элементом политического давления.

В свой первый президентский срок Трамп уже заявлял о намерении вывести почти 10 тысяч американских военных из Германии, однако этот план так и не был реализован.

Эксперт Европейского политического центра Пол Тейлор добавил, что дополнительное недовольство в Европе вызвало то, что США начали войну с Ираном фактически без консультаций с союзниками.

«Европейцы считают, что Трамп ни разу не обращался с союзниками как с союзниками. Он не верит в альянсы и хочет мгновенного эффекта в стиле реалити-шоу», — заявил Тейлор.

