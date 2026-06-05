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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Угрозы Трампа относительно Гренландии имели скрытую цель: в США объяснили скандальные заявления президента

Слова американского президента о Гренландии не следовало воспринимать как реальную угрозу.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп никогда серьезно не рассматривал возможность военного вторжения в Гренландию, а его громкие заявления относительно острова были неправильно истолкованы.

Об этом заявил посол США в Европейском Союзе Эндрю Паздер, которого цитирует издание Politico.

Выступая на Брюссельском форуме экономической безопасности, дипломат подчеркнул, что слова американского президента о Гренландии не следовало воспринимать как реальную угрозу для территориальной целостности Дании.

«Это было истолковано так, будто мы каким-то образом угрожаем территориальной целостности Гренландии. Но президент никогда не говорил, что мы собираемся вторгнуться», — заявил Паздер.

По его словам, резонансные высказывания Трампа были призваны привлечь внимание к стратегическому значению арктического острова для безопасности США и НАТО.

«Заявления президента были полезными для того, чтобы привлечь внимание к стратегической важности Гренландии, но их не следовало воспринимать буквально», — пояснил американский посол.

Во время своего второго президентского срока Трамп неоднократно поднимал тему возможного присоединения Гренландии к США и допускал применение различных механизмов для достижения этой цели, что вызвало беспокойство среди европейских союзников Вашингтона.

Заявление Паздера прозвучало на следующий день после того, как государственный секретарь США Марко Рубио, выступая в Конгрессе, назвал Гренландию частью Дании «пока что».

Как отмечает Politico, в январе Трамп в конце концов отверг сценарий военного вторжения на остров. Зато Вашингтон и Копенгаген начали переговоры по расширению американского военного присутствия в Арктике и усилению сотрудничества в сфере безопасности вокруг Гренландии.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что Вашингтон добивается значительно более широкой военной и экономической роли в Гренландии после заявлений Дональда Трампа о возможном установлении контроля над островом.

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Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
206
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