Угрозы Трампа выхода из НАТО сыграют на руке Украине — Politico
Сегодня Киев находится в выгодном положении, чтобы быть партнером, который может предложить Альянсу что-то взамен за помощь.
Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО. Сегодняшние события могут привести к возрождению Североатлантического союза.
Об этом пишет издание Politico.
В частности, постоянный представитель Украины при НАТО Елена Гетманчук отреагировала на такие заявления.
«Вместо того, чтобы говорить о распаде НАТО, я бы хотела говорить о его переосмыслении. Как ни парадоксально, складывающаяся ситуация может открыть больше возможностей для интеграции Украины в Альянс. Это поможет ему стать гораздо более эффективным, боеспособным, инновационным и готовым противостоять российской угрозе», — считает она.
Гетманчук заявила, что сегодня Киев находится в выгодном положении, чтобы быть партнером, который может предложить НАТО что-нибудь в обмен на помощь:
«Даже не будучи членом НАТО, мы единственная страна, которая на практике уже реализует Стратегическую концепцию Альянса».
Напомним, Дональд Трамп в интервью The Telegraph назвал НАТО «бумажным тигром» и заявил, что выход США из Альянса — это «даже больше просмотра». Через несколько часов он подтвердил Reuters: «Совершенно, без сомнений. А разве вы не поступили бы так же на моем месте?»
Вечером президент выступил с обращением к нации, где пообещал «превратить Иран в каменный век через две-три недели», но ни слова о НАТО не сказал.