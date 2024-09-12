Угрозы ядерным оружием: что будет, если Путин нажмет ядерную кнопку — Огрызко

Есть теоретическая возможность, что президент РФ Владимир Путин отдаст приказ применить ядерное оружие в войне против Украины, но это прекратит существование российского государства.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел, дипломат Владимир Огрызко в эфире телеканала "Еспресо".

"Их угрозы по поводу ядерного оружия уже не действуют... Это уже понятно всем. Сначала в Россию отправляли главу ЦРУ Бернса в 2022 году и объясняли, что так делать нельзя. Сейчас же в Кремль могут позвонить уже на более высоком уровне и тоже объяснят, к чему это может привести. Очевидно, что такой шаг будет самоубийственным для РФ", — подчеркнул он.

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По словам Владимира Огрызко, если разрешение на применение западного дальнобойного оружия по территории РФ будет подталкивать Путина нажать ядерную кнопку, то безумного диктатора удержит от этого его кремлевское окружение.

"Я не думаю, что в Кремле настолько идиотское окружение у Путина, что оно не понимает к чему это все идет. Поэтому, по моему мнению, после того, как Украине разрешат бить западным оружием по территории РФ и наша армия начнет методически истреблять все, находящийся на расстоянии 300 км, в Кремле быстро найдутся другие аргументы, чтобы поскорее прекращать эту войну", — объяснил дипломат.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс призвал Запад прекратить пугаться всякий раз, когда Россия начинает "бряцать" ядерным оружием.

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