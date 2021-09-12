"Ухо практически свисало": на пляже в США дикий койот изуродовал лицо трехлетней девочки (фото)

Ребенок борется с эмоциональными последствиями нападения животного.

На пляже в США дикий койот напал на трехлетнюю Элоди Льюис с южного Лондона и разорвал ее лицо. В результате чего девочке понадобилась хирургическая операция для восстановления растерзанного уха.

Об этом пишет Metro.

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Мама Элоди Меган отвела своих детей на пляж Норт-Херринг-Коув, где и сама бывала в детстве. Она сказала, что семья решила смотреть на небо, пока садится солнце. Элоди также лежала на пляже и была в несколько футов от взрослых, как вдруг они услышали крик.

"Мой муж был там в двух шагах и крикнул койот, чтобы тот ушел, и он немного отступил", — вспоминает женщина.

Меган думала, что это собака, пока дочь не посадили в машину и не увидели, что на ее лице кровь. На удаленном пляже не было мобильного сигнала, и семье пришлось ехать вверх по дороге, чтобы вызвать скорую помощь, но в ближайшую больницу был час езды.

"Ее ухо практически свисало. Оно было полностью искажено, на лице и шее у нее были порезы", — отмечает мать.

В больнице девочке дали лекарства для обезболивания, а пластический хирург сделал операцию. Сейчас у нее на шее остался шрам, но врачу "удалось вылечить ухо, собрать четыре части вместе".

Хотя физические травмы Элоди заживают хорошо, она все еще пытается справиться с последствиями. Мать опасается, что Элоди может так и не понять, что действительно произошло. Кроме того, девочка начала бояться темноты.

Семья организовала сбор средств для покрытия любых поступают медицинских счетов. Ведь опасается, что страховка может не оплатить огромный медицинский счет — до 35 000 долларов.

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"Я боюсь, что нам придется повторно закладывать наш дом, это больше, чем наши сбережения. Мы никоим образом не сможем его заплатить", — говорит британка.

Мама также посетовала на отсутствие предупредительных знаков и защитных мероприятий вокруг пляжа, где, предполагает, было несколько нападений койотов за последние несколько лет.

"Они знают, что была проблема с койотами, но там не было вывесок или чего-то подобного. После нападения на Элоди они повесили на пляже знаки, предупреждающие людей о койоте", — добавляет Меган.

Напомним, трехмесячную девочку нашли мертвой в постели, после того, как на нее ночью напала собака в доме в маленьком городке Клешмор на западе Уотерфорд, что в Ирландии. Обнаружила умершую девочку тетя, которая утром пошла проверить ее сон.

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