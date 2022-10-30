Уходят в отпуск и не возвращаются: чиновники правительства и мэрий в РФ массово бегут от мобилизации за границу

После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября страну покинули несколько сотен тысяч человек. Среди сбежавших от мобилизации немало российских чиновников.

Об этом сообщает "Верстка".

К бегству чиновников "побуждают" погибшие коллеги, которых недавно мобилизовали и отправили в Украину, где за несколько дней те погибли. Стали известны случаи отъезда сотрудников Минобразования, Министерства цифрового развития, Центробанка.

Бегут так, что пятки сверкают

По словам источника, близкого к московской мэрии, там наблюдается "заметный отток кадров". Часто работники мэрий берут отпуск и просто не возвращаются. В некоторых отделах административных учреждений количество работников-мужчин, покинувших Россию, составляет 20-30% от всех сотрудников. Больше всего уклоняющихся от российской мобилизации фиксируют в департаментах ЖКХ, здравоохранении, образовании и других.

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Это привело к трудностям в работе столичных ведомств из-за отсутствия нужных специалистов.

Чаще всего российские чиновники бегут в страны бывшего СНГ — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Особой популярностью пользуется Кыргызстан из-за низких цен и "дружественное отношение к гостям".

"Низовым" сотрудникам мэрии не предоставили вовремя обещанную бронь, поэтому они чаще всего едут "в никуда", не уволившись и не известив об этом руководство, сказал источник. Еще хуже ситуация в подведомственных учреждениях, в частности, ФГУПах мэрии: их штату бронь не предоставили вообще.

"Вот они и бегут так, что пятки сверкают. До смешного: едут, оставив на рабочем месте вещи, не помыв чашку", — говорит собеседник.

Большинство мужчин просто снялись и уехали, поняв, что за ними могут прийти

Впрочем, некоторые работники мэрий и правительства успели мобилизовать, включая руководящий состав отделов, а некоторые учреждения потеряли до половины своих сотрудников. Все это вызывает панику у сотрудников этих учреждений, поэтому они и побежали, работа кое-где остановилась, потому что некому работать.

Ранее о массовом отъезде из страны сотрудников московской мэрии написал в своем телеграмм-канале журналист Роман Супер.

"Доброжелатели из правительства Москвы сообщают: "У нас массовый результат – сотрудники уходят, оставляя записки в тумбочках. Айтишники, рекламщики, маркетологи, пиарщики, да и простые госслужащие. Реально массовый результат", — сообщил он.

Еще больше уехало людей за границу из числа работников подведомственных учреждений федеральных министерств.

"У нас несколько отделов, где большинство мужчин просто полностью снялись и уехали, ребята поняли, что здесь за ними могут прийти [из военкомата] в любую минуту, а если ехать вместе, то можно скоординироваться", — утверждает сотрудник подведомственного учреждения Минтранса. .

Запретили удаленную работу, чтобы работники не убегали

Также известно, что заведениям запретили переходить на удаленный формат работы, чтобы работники не сбежали.

"У нашего руководства вообще запрет на перевод людей на удаленку сейчас, чтобы не бежали, — все все понимают, кому и зачем сейчас нужны отпуска. Я поехал потихоньку и буду здесь, пока начальство не заметит мое отсутствие", — говорит один из сотрудников аппарата федерального правительства, покинувший страну.

В основном за границу отправились "админы", программисты, представители других IT-профессий, среди которых традиционно много мужчин. Как и в мэрии, это повлекло за собой серьезные проблемы с организацией электронного документооборота. В одном из учреждений Минздрава массово уволились охранники-мужчины.

Мобилизация в России:

Мобилизация в России стартовала 21 сентября. После того объявления около 700 тысяч россиян бежали за границу, а только через несколько часов после Указа Путина в РФ раскупили все авиабилеты в страны с безвизом. В некоторых российских городах начались массовые протесты.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании мер по "долевой мобилизации". По его словам, в РФ удалось мобилизовать 300 тысяч человек. Из них 82 тысяч уже отправили в Украину.

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