Уиткофф больше не возглавляет переговорную группу с Россией — WSJ
Замену специального посланника Стива Уиткоффа положительно восприняли украинские и европейские чиновники.
Вместо спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа переговорную группу с Россией возглавит госсекретарь Марко Рубио.
Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
В публикации отмечается, что замену специального посланника Стива Уиткоффа положительно восприняли украинские и европейские чиновники.
Издание также цитирует аналитиков, которые оценивают новую роль Марко Рубио в переговорах как сигнал России о том, что США участвуют в процессе переговоров, который они понимают и в котором чувствуют себя комфортно.
Представители администрации президента США Дональда Трампа рассказали журналистам, что в надежде заложить основу для соглашения, планируют больше встреч с представителями России на более низком уровне, чем было проведено до переговоров на Аляске.
Также сообщается, что команда Трампа работает над тем, чтобы поддержать переговоры президента США с российским диктатором Владимиром Путиным, использовав больше «дипломатических рычагов», чем перед саммитом на Аляске.
Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Местом проведения встречи станет столица Венгрии Будапешт.
Представитель хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение провести встречу Трампа и Путина в Венгрии было общим. Она может состояться в течение двух недель «или чуть позже».