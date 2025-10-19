ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Уиткофф больше не возглавляет переговорную группу с Россией — WSJ

Замену специального посланника Стива Уиткоффа положительно восприняли украинские и европейские чиновники.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Стив Уиткофф и Владимир Путин

Стив Уиткофф и Владимир Путин / © Associated Press

Вместо спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа переговорную группу с Россией возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что замену специального посланника Стива Уиткоффа положительно восприняли украинские и европейские чиновники.

Издание также цитирует аналитиков, которые оценивают новую роль Марко Рубио в переговорах как сигнал России о том, что США участвуют в процессе переговоров, который они понимают и в котором чувствуют себя комфортно.

Представители администрации президента США Дональда Трампа рассказали журналистам, что в надежде заложить основу для соглашения, планируют больше встреч с представителями России на более низком уровне, чем было проведено до переговоров на Аляске.

Также сообщается, что команда Трампа работает над тем, чтобы поддержать переговоры президента США с российским диктатором Владимиром Путиным, использовав больше «дипломатических рычагов», чем перед саммитом на Аляске.

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Местом проведения встречи станет столица Венгрии Будапешт.

Представитель хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение провести встречу Трампа и Путина в Венгрии было общим. Она может состояться в течение двух недель «или чуть позже».

Дата публикации
Количество просмотров
105
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie