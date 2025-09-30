- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 440
- Время на прочтение
- 1 мин
Уиткофф может уйти с должности спецпосланника США — СМИ
Стив Уиткофф уже готовится к завершению своей миссии до конца года, особенно ввиду возможного прогресса в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
Специальный посланник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, вероятно, уйдет в отставку в конце года.
Об этом сообщает Times of Israel.
Напомним, с самого начала президентства Трампа Уиткофф занимался переговорами о прекращении боевых действий в Газе, выполняя обязанности специального правительственного служащего. Сейчас его срок полномочий составляет около 130 дней, а возможное продление будет зависеть от обстоятельств и потребностей в организации дальнейшей дипломатической работы.
По словам источника издания, сам Уиткофф уже готовится к завершению своей миссии до конца года, особенно учитывая возможный прогресс в урегулировании конфликта.
Также отмечается, что команда офиса Уиткоффа начала искать новые рабочие возможности. Это может свидетельствовать о том, что в случае если соглашение по Газе будет заключено, он готов завершить свою миссию с почетным принятием отставки.
Напомним, 26 сентября президент США Дональд Трамп выразил оптимизм о возможности достижения соглашения о прекращении почти двухлетней войны между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа.