Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф / © Associated Press

Специальный посланник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, вероятно, уйдет в отставку в конце года.

Об этом сообщает Times of Israel.

Напомним, с самого начала президентства Трампа Уиткофф занимался переговорами о прекращении боевых действий в Газе, выполняя обязанности специального правительственного служащего. Сейчас его срок полномочий составляет около 130 дней, а возможное продление будет зависеть от обстоятельств и потребностей в организации дальнейшей дипломатической работы.

По словам источника издания, сам Уиткофф уже готовится к завершению своей миссии до конца года, особенно учитывая возможный прогресс в урегулировании конфликта.

Также отмечается, что команда офиса Уиткоффа начала искать новые рабочие возможности. Это может свидетельствовать о том, что в случае если соглашение по Газе будет заключено, он готов завершить свою миссию с почетным принятием отставки.

Напомним, 26 сентября президент США Дональд Трамп выразил оптимизм о возможности достижения соглашения о прекращении почти двухлетней войны между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа.