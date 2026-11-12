Уиткоффа и Кушнера в Кремле отнесли к "игрокам сборной России": неожиданное окончание встречи у Путина

Виткоффу и Кушнеру подарили пуховики сборной России / © соцмережі

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В Москве американским посланникам Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру подготовили довольно специфический дипломатический сувенир — пуховики с символикой сборной России. Именно такие куртки раньше носил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Пуховики с символикой России для посланцев Трампа: что известно

По информации пропагандистов, американцам подарили куртки из той же коллекции, в которой раньше появлялся Дмитриев.

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Похоже, в Москве решили, что после многочасовых переговоров гостям не помешает и соответствующий российский дресскод.

Виткоффу и Кушнеру в Москве подарили пуховики с символикой сборной России.

На ситуацию с подарками для американских переговорщиков отреагировал украинский политтехнолог Александр Нойнец. Он иронически поддержал подобный жест российской стороны.

«Это правильно, логично, справедливо, и я очень приветствую это решение. Игроки сборной России должны носить форму сборной России. Жаль только, что нельзя сделать для них эту форму mandatory», — отметил Александр Нойнец.

Впоследствии российские медиа уточнили, что встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером длилась более двух часов. После этого американские посланники покинули Москву. Помогут ли новые пуховики в дипломатических переговорах вопрос открыт.

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Как отреагировали в Сети

Украинцы пока не успели наделать мемы из этой истории, зато в американском сегменте Threads уже раскритиковали Уиткоффа и Кушнера за их поведение в России.

Пользователи возмутились как самой поездкой американской делегации в государство-агрессор и теплым приемом в аэропорту, так и его возможными мотивами.

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В комментариях люди подвергают сомнению настоящую цель визита и предполагают, что вместо переговоров о мире для Украины посланники могут преследовать в Москве личные деловые интересы.

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Кроме того, в Сети резко раскритиковали самих переговорщиков. Также отметили, что такие люди не должны представлять США

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Переговоры США и РФ — последние новости

Напомним, американские переговорщики — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — 12 ноября прибыли в Москву, где должны были встретиться с Владимиром Путиным.

После этих переговоров с Путиным спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о прогрессе и новой договоренности по Украине.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Дублин для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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