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Уиткоффа и Кушнера в Кремле отнесли к "игрокам сборной России": неожиданное окончание встречи у Путина
После встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер получили одинаковые подарки.
В Москве американским посланникам Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру подготовили довольно специфический дипломатический сувенир — пуховики с символикой сборной России. Именно такие куртки раньше носил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Пуховики с символикой России для посланцев Трампа: что известно
По информации пропагандистов, американцам подарили куртки из той же коллекции, в которой раньше появлялся Дмитриев.
Похоже, в Москве решили, что после многочасовых переговоров гостям не помешает и соответствующий российский дресскод.
На ситуацию с подарками для американских переговорщиков отреагировал украинский политтехнолог Александр Нойнец. Он иронически поддержал подобный жест российской стороны.
«Это правильно, логично, справедливо, и я очень приветствую это решение. Игроки сборной России должны носить форму сборной России. Жаль только, что нельзя сделать для них эту форму mandatory», — отметил Александр Нойнец.
Впоследствии российские медиа уточнили, что встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером длилась более двух часов. После этого американские посланники покинули Москву. Помогут ли новые пуховики в дипломатических переговорах вопрос открыт.
Как отреагировали в Сети
Украинцы пока не успели наделать мемы из этой истории, зато в американском сегменте Threads уже раскритиковали Уиткоффа и Кушнера за их поведение в России.
Пользователи возмутились как самой поездкой американской делегации в государство-агрессор и теплым приемом в аэропорту, так и его возможными мотивами.
В комментариях люди подвергают сомнению настоящую цель визита и предполагают, что вместо переговоров о мире для Украины посланники могут преследовать в Москве личные деловые интересы.
Кроме того, в Сети резко раскритиковали самих переговорщиков. Также отметили, что такие люди не должны представлять США
Переговоры США и РФ — последние новости
Напомним, американские переговорщики — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — 12 ноября прибыли в Москву, где должны были встретиться с Владимиром Путиным.
После этих переговоров с Путиным спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о прогрессе и новой договоренности по Украине.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Дублин для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.