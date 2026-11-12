ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
652
Время на прочтение
2 мин

Уиткоффа и Кушнера в Кремле отнесли к "игрокам сборной России": неожиданное окончание встречи у Путина

После встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер получили одинаковые подарки.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Виткоффу и Кушнеру подарили пуховики сборной России

Виткоффу и Кушнеру подарили пуховики сборной России / © соцмережі

В Москве американским посланникам Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру подготовили довольно специфический дипломатический сувенир — пуховики с символикой сборной России. Именно такие куртки раньше носил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Пуховики с символикой России для посланцев Трампа: что известно

По информации пропагандистов, американцам подарили куртки из той же коллекции, в которой раньше появлялся Дмитриев.

Похоже, в Москве решили, что после многочасовых переговоров гостям не помешает и соответствующий российский дресскод.

Виткоффу и Кушнеру в Москве подарили пуховики с символикой сборной России.

Виткоффу и Кушнеру в Москве подарили пуховики с символикой сборной России.

На ситуацию с подарками для американских переговорщиков отреагировал украинский политтехнолог Александр Нойнец. Он иронически поддержал подобный жест российской стороны.

«Это правильно, логично, справедливо, и я очень приветствую это решение. Игроки сборной России должны носить форму сборной России. Жаль только, что нельзя сделать для них эту форму mandatory», — отметил Александр Нойнец.

Впоследствии российские медиа уточнили, что встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером длилась более двух часов. После этого американские посланники покинули Москву. Помогут ли новые пуховики в дипломатических переговорах вопрос открыт.

Как отреагировали в Сети

Украинцы пока не успели наделать мемы из этой истории, зато в американском сегменте Threads уже раскритиковали Уиткоффа и Кушнера за их поведение в России.

Пользователи возмутились как самой поездкой американской делегации в государство-агрессор и теплым приемом в аэропорту, так и его возможными мотивами.

Сообщение

Сообщение

В комментариях люди подвергают сомнению настоящую цель визита и предполагают, что вместо переговоров о мире для Украины посланники могут преследовать в Москве личные деловые интересы.

Сообщение

Сообщение

Кроме того, в Сети резко раскритиковали самих переговорщиков. Также отметили, что такие люди не должны представлять США

Сообщение

Сообщение

Переговоры США и РФ — последние новости

Напомним, американские переговорщики — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — 12 ноября прибыли в Москву, где должны были встретиться с Владимиром Путиным.

После этих переговоров с Путиным спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о прогрессе и новой договоренности по Украине.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Дублин для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie