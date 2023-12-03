Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW рассказали, какой "сигнал" подало Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что российская армия совершает поэтапное увеличение за счет "добровольцев".

Министерство обороны России дало "сигнал", что, вероятно, намерено продолжать полагаться на схемы вербовки посредством "криптомобилизации" для любого потенциального увеличения численности российской армии.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики напомнили, что Минобороны РФ ответило на указ президента России Владимира Путина от 1 декабря об увеличении численности ВС РФ и заявило, что российская армия совершает поэтапное увеличение "за счет граждан, изъявивших желание проходить военную службу по контракту".

"Этот язык может касаться добровольцев, которых МО привлекло из-за широкой криптомобилизационной работы в России, и предполагает, что МО может использовать вербовку добровольцев для долгосрочного формирования сил", — отметили в ISW.

В Минобороны страны-террористки уточнили, что указ Путина якобы не подразумевает значительного увеличения численности призывников россиян и второй волны мобилизации.

"Указ Путина, официально увеличивший численность российской армии с 2,039 миллиона человек до 2,209 миллиона человек, а общую численность российского военного персонала с 1,15 миллиона до 1,32 миллиона, вероятно, является официальным признанием фактической конечной численности российской армии, о немедленном повышении", — считают американские аналитики.

Также в ISW отметили, что "долевая мобилизация, длительные широкомасштабные усилия по криптомобилизации, количество российского персонала, завершающего военную службу, и потери россиян в Украине могут вероятно объяснить чистый прирост 170 000 российских военнослужащих между указом от 22 августа от 1 декабря".

Напомним, 1 декабря Владимир Путин подписал указ об увеличении своей армии.

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