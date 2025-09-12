Уклонисты пытаются сбежать в Беларусь: в ГПСУ объяснили, что ждет украинцев

Граница из Белоруссии / © http://dpsu.gov.ua/

Некоторые украинцы пытаются незаконно пересечь границу с Беларусью, где они могут стать объектами влияния со стороны России.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По словам Демченко, несмотря на то, что попыток пересечения границы с Беларусью меньше, чем на участках со странами ЕС и Молдовой, такие случаи все же фиксируются.

«Большинство задержанных не выбирают этот маршрут самостоятельно. Их туда направляют преступные группы, к которым они обращаются в надежде на помощь за деньги. Но это направление крайне опасно», — подчеркнул Демченко.

Он подчеркнул, что не может представить, какие риски ожидают человека, который попадет в Беларусь, учитывая, что эта страна продолжает поддерживать РФ в войне против Украины.

Демченко также отметил, что украинская разведка внимательно следит за совместными учениями «Запад-2025» России и Беларуси, но пока активности на границе не наблюдается. Спикер ГНСУ напомнил, что риск со стороны Беларуси будет оставаться, пока она будет находиться под влиянием Москвы.

По его данным, чаще всего украинцы пытаются незаконно пересечь границу с Румынией и Молдовой. Меньше таких попыток фиксируется на границе с Польшей. С начала 2025 года было разоблачено 350 преступных групп, которые помогали «уклончанам» незаконно пересечь границу.

Напомним, горные спасатели и полиция начали масштабную операцию по спасению двух 23-летних украинцев, заблудившихся в районе вершины Полонинка. Об этом сообщает румынская горная спасательная служба Марамуреш.

В России зафиксирован первый случай, когда гражданину не разрешили выехать из страны из-за запрета, внесенного в электронный реестр военного учета.

Сегодня ночью Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью на фоне совместных российско-белорусских военных учений Запад-2025. В Москве говорят, мол, удивлены таким решением Варшавы.