Украденную панагию заметили на патриархе Кирилле: как реликвия из Украины оказалась у главы РПЦ

Похищена панагия на патриархе Кирилле. Фото: df.news

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В четверг, 8 мая, патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) появился на церемонии в Сербии с панагией, которая выглядит идентично той, что была похищена почти 10 лет назад с Александра Драбинко, который сейчас является митрополитом Переяславским и Вишневским.

Об этом сообщило «Духовный фронт Украины».

Эта панагия — уникальное изделие, созданное лаврскими ювелирами для покойного митрополита Владимира (Сабодана). Аналогов в России не существовало. В 2016 году ее вместе с другими ценностями похитили из дома Драбинко в селе Ходосовка Киевской области.

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В 2017 году полиция задержала группу преступников, которые пытались продать часть похищенного, среди них — двух священников УПЦ МП.

«Однако, как свидетельствуют материалы дела, несмотря на задержание нескольких человек и изъятие части похищенного, подозрение по ст. 198 УК Украины (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) было сообщено только иерею Степану Бенцу. Впоследствии с ним было заключено соглашение о признании виновности, причем по словам потерпевшей стороны, без ее уведомления и согласия. Другие установленные лица, на которых указывал Бенца, к ответственности привлечены не были. Задержанные с вещественными доказательствами фигуранты дела… на свободе. А следствие? Более восьми лет — никакого реального продвижения», — говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье поп УПЦ МП разгуливал по улицам в советской форме с георгиевской лентой.