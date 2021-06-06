Украденные почти 600 лотерейных билетов принесли поляку только убытки и угрозу тюрьмы

Мужчину за преступление могут посадить на 5 лет.

22-летний поляк из города Илава воспользовался отсутствием продавщицы и украл 591 лотерейный билет, однако все они оказались пусты. А вот срок тюрьмы за ограбление человек же может "выиграть"

О курьезном случае пишет издание Squeekly.

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Там уточняют, что молодой человек зашел в магазин и попросил бутылку алкоголя. Но пока продавщица отвлеклась, мужчина решил нажиться и украл пластиковую стойку с билетами мгновенной лотереи, которая стояла у прилавка.

Когда человека разыскала полиция по заявлению продавщицы, он успел стереть защитные поля со всех билетов и обнаружил, что ни один из них не принес ему и одного злотого. Зато материальные потери, которые он нанес магазину, составили 2500 злотых (18,6 тысячи гривен). Ко всему, правоохранители выдвинули его обвинения. Наказание за кражу, предусматривающее уголовный кодекс, — до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области мужчина обокрал собственную мать. Его разоблачили копы, еще и нашли свидетелей преступления.

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