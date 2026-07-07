Украина атаковала ключевые военные объекты РФ: под ударом заводы, нефтебаза и мосты в Крыму

Взрывы в Белгороде

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В ночь на 7 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов противника в России и на временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей — два предприятия военно-промышленного комплекса в Брянской области, нефтебаза аэродрома «Белгород», два железнодорожных моста и склады материально-технического обеспечения противника на ВОТ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Одной из целей стало предприятие АО «Группа Кремний ЭЛ» в Брянске — один из крупнейших российских производителей микроэлектроники. На предприятии производят микросхемы, силовые полупроводниковые приборы и другие электронные компоненты, которые используют в системах управления, связи, радиоэлектронной борьбы и различных видах вооружения армии РФ. В Генштабе отметили, что информацию о масштабах повреждений еще уточняют.

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Также удару подвергся Брянский химический завод в городе Сельцо Брянской области. По данным Генерального штаба, в районе предприятия прогремели четыре взрыва. В то же время окончательные результаты поражения устанавливаются.

«Брянский химический завод является важной составляющей военно-промышленного комплекса государства-агрессора. Предприятие производит порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива, которые используются для производства боеприпасов и ракет, с помощью которых российские войска наносят удары по территории Украины», — отметили в Генштабе.

Кроме того, украинские военные поразили нефтебазу аэродрома «Белгород». Данные о последствиях удара еще уточняются.

Еще одной целью стали два железнодорожных моста вблизи населенных пунктов Раздольное и Ички во временно оккупированном Крыму. По информации Генерального штаба, российские войска используют их для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и другого военного снабжения.

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Также Силы обороны сообщили о поражении складов материально-технических средств российских войск в районах временно оккупированных Волновахи и Ясиноватой в Донецкой области.

«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации», — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 6 июля, Украина нанесла наиболее дальний удар по территории РФ с начала полномасштабной войны. Под ударом оказался Омский НПЗ, который является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом России.

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