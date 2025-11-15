Украина будет в Евросоюзе: в Польше назвали ориентировочное время присоединения

Глава МИД Польши Радослав Сикорский / © Х МИД Польши

Украина имеет шанс присоединиться к Европейскому Союзу в начале следующего десятилетия, то есть после 2030-го года.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью, опубликованном на этой неделе, сообщает Onet.

Политик подчеркнул, что Украина уже имеет статус кандидата, что является важным шагом на пути к вступлению.

Однако полноправное членство требует выполнения многочисленных условий, и процесс может быть задержан различными политическими факторами, в частности блокированием со стороны некоторых государств-членов, таких как Венгрия.

«Пока Венгрия блокирует прогресс в этом вопросе, но Украина уже имеет статус кандидата», — отметил Сикорский.

При этом глава польского внешнеполитического ведомства добавил, что Россия не выдержит еще трех лет войны с Украиной, которую будет поддерживать Запад. Этому, по его мнению, будут способствовать средства, полученные от замороженных российских активов.

«Украина сейчас производит около половины своих беспилотников и ракет на внутреннем рынке. Путин не достиг того, чего хотел; мы думали, что у него вторая по величине армия в мире, а он воюет на Донбассе уже 10 лет. Я бы не назвал это победой», — отметил министр.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что вступление Украины в Евросоюз блокирует только Венгрия, тогда как 26 стран выступают «на нашей стороне». Он объяснил это тем, что Орбан использует блокирование Украины как главный инструмент своей предвыборной кампании и критики ЕС.

Напомним, в проекте ежегодного отчета Европейской комиссии говорится, что Украина продолжает демонстрировать «исключительную решимость» на пути к членству в Европейском Союзе, несмотря на полномасштабную войну с Россией. При этом в документе подчеркивается, что Киев должен «восстановить темпы реформ» в сферах правосудия, антикоррупционной политики и соблюдения прав человека.