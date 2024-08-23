"Украина была, есть и останется свободной": Байден сделал подарок на День Независимости нашей страны

Президент США Джо Байден в канун Дня Независимости Украины заявил, что Соединенные Штаты приготовили подарок – новый пакет военной помощи.

Заявление американского президента было опубликовано на сайте Белого дома в пятницу, 23 августа.

"Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня это все еще свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободным, суверенным и независимым государством", – подчеркнул Байден.

Он добавил, что в сегодняшнем разговоре с Владимиром Зеленским в очередной раз выразил "непреклонную поддержку Америки народу Украины".

"В течение двух с половиной лет они [украинцы – ред.] отражали жестокое наступление России и вернули более половины территории, захваченной российскими войсками в первые дни войны. Они остались непоколебимыми перед лицом ужасных военных преступлений и зверств России. И изо дня в день они защищали ценности, объединяющие людей в обеих наших нациях и во всем мире, в том числе и независимость" – отметил Байден.

В заявлении отмечается, что новый пакет военной помощи Украине будет объявлен 23 августа. В него включено:

ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры Украины;

оборудование для борьбы с беспилотниками;

противотанковые ракеты;

боеприпасы для стрелкового оружия;

мобильные РСЗО.

"Сегодня мы также вводим новые санкции против почти 400 юридических и физических лиц, способствующих незаконной войне России, как часть нашего неизменного обязательства привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Не заблуждайтесь: Россия не победит в этом конфликте. Независимый народ Украины победит. А Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут продолжать поддерживать их на каждом шагу", – подытожил президент США Джо Байден.

Напомним, правительство Норвегии объявило о предоставлении Украине лицензии на изготовление артиллерийских снарядов. Норвегия также согласилась профинансировать наладку производства в Украине.

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