"Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время" — Зеленский назвал страны, которые поддерживают такое решение

"Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время" — Зеленский назвал страны, которые поддерживают такое решение

Украинский президент призвал европейских политиков не опоздать с решением о включении Украины в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал объединенную Европу не опоздать с решением о включении Украины в Евросоюз так, как это было с введением санкций и блокированием "Северного потока-2".

Об этом он говорил в четверг, 24 марта, о своем обращении в Европейский Совет.

Украинский лидер поблагодарил за то, что ЕС ввел санкции в отношении России, хотя, по его мнению, если бы такие меры были применены заблаговременно, это могло бы удержать Кремль от начала войны в Украине.

“Вы применили санкции. Мы благодарны. Это сильные шаги. Но это было немного поздно. Если бы было превентивно – Россия не пошла бы войной. Никто точно не знает, по крайней мере, был шанс”, — подчеркнул он.

Такая же ситуация, по его словам, была и с блокировкой "Северного потока-2". “Тоже было немного поздно. Потому что, если бы было вовремя, Россия не создала бы газовый кризис. По крайней мере, был шанс”, — отметил украинский президент.

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В этом контексте Зеленский призвал лидеров европейских государств не опоздать с решением относительно членства Украины в Европейском Союзе. “За этот месяц вы сравнили эти миры и вы все видите. Кто чего стоит. И что Украина должна быть в ЕС в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть. А у нас есть этот шанс”, – подчеркнул он.

После этого Зеленский называл страны Евросоюза, определяя их отношение к вступлению Украины в объединенную Европу.

“Литва – за нас. Латвия – за нас. Эстония – за нас. Польша – за нас. Франция – Эммануэль, я верю, что вы будете за нас. Словения – за нас. Словакия – за нас. Чехия – за нас. Румыния знает, что такое достоинство, а значит, в решающий момент будет за нас. Болгария – за нас. Греция – верю, что с нами”, — перечислил он.

Что касается Германии, то Зеленский отдельно выразил убеждение, что в критический момент эта ведущая европейская страна также будет стоять на стороне Украины.

“Португалия – ну практически... Хорватия – за нас. Швеция – сине-желтые всегда должны быть вместе. Финляндия – знаю, что вы с нами. Нидерланды – за рациональных, так что найдем общий язык. Мальта – верю, что удастся. Дания – верю, что удастся. Люксембург – мы понимаем друг друга. Кипр – очень верю, что с нами. Италия – спасибо за поддержку! Испания – найдем общий язык. Бельгия – найдем аргументы. Австрия – вместе с украинцами, это для вас возможности. Я уверен в этом. Ирландия – ну практически”, — завершил список украинский президент.