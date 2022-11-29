Украина должна иметь право наносить удары по аэродромам России — МИД Латвии

Украина нуждается в возможности наносить удары по аэродромам и ракетным складам России, с которых наносятся удары по украинской гражданской инфраструктуре, считают в Латвии.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет Financial Post.

Министр добавил, что страны-союзницы НАТО не должны бояться эскалации, а ВСУ могут атаковать аэродромы на территории РФ. Поскольку именно с этих территорий взлетают самолеты, атакующие гражданскую инфраструктуру в Украине.

Несмотря на то, что США не ввели ограничения на использование украинской армией оружия, они до сих пор отказывались поставлять Украине оружие с достаточной дальностью действия, чтобы нанести удар по территории России.

"Несколько других государств-членов также считают, что Украина вообще не должна иметь ограничений по поводу того, как она использует оружие", — добавил Эдгарс Ринкевичс.

Тем временем в НАТО продолжаются дискуссии о возможной передаче Украине ЗРК Patriot.

В то же время в Польше назвали крайне высокой вероятность войны при своем участии.

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