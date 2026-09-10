Украина добралась "газового сердца” России: что известно об ударах в 3 тысячах км от границы

Газ / © Reuters

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Украинские силы нанесли удары по двум важным объектам газовой промышленности России в Ямало-Ненецком автономном округе. Они расположены примерно в 3 тысячах километрах от украинско-российской границы.

Об этом сообщает The Guardian.

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Речь идет о предприятиях вблизи Нового Уренгоя и в Пуровском районе Ямало-Ненецкого округа. Этот регион считается одним из ключевых центров добычи природного газа в России.

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По данным украинской стороны, пораженные объекты имеют немаловажное значение для газоконденсатной промышленности РФ. Ранее этот район считался удалённым от линии фронта и относительно безопасным для российской инфраструктуры.

Компания Fire Point, занимающаяся производством дальнобойных вооружений, сообщила об успешном поражении целей на расстоянии более 3300 км. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил экономическое значение этих ударов для России.

Российский губернатор подтвердил факт атаки и заявил, что масштабы нанесенных объектам повреждений устанавливаются.

Guardian отмечает, что Ямало-Ненецкий регион является сердцем российской газовой промышленности. На него приходится около 80% добычи природного газа в РФ.

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Кроме того, украинские силы атаковали российские военные и нефтяные объекты в районе Новороссийска. Удары стали частью кампании Украины, направленной на поражение стратегической инфраструктуры России вдали от линии фронта.

Ранее речь шла о том, что переговоры между Россией и Китаем по строительству газопровода «Сила Сибири-2» зашли в тупик из-за разногласий по цене на газ. Пекин хочет получать российский газ по цене, близкой к внутренним тарифам в РФ — около $50–130 за тысячу кубометров, тогда как Москва ориентируется на цену поставок через «Силу Сибири-1», которая составляет около $258. После запуска "Сила Сибири-2" должна транспортировать в Китай через Монголию до 50 млрд кубометров газа в год из месторождений Ямала. Эксперты считают, что переговорная позиция Китая усиливается, поэтому у Пекина нет причин спешить с окончательным решением по проекту.

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