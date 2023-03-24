"Украина — это часть России": Медведев перестал скрывать имперские стремления Кремля

Верный прихвостень Путина заявил, что РФ долго мирилась с тем, что страны живут "в разных квартирах".

Заместитель секретаря Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев решил больше не скрывать имперские амбиции Кремля и заявил, что Украина всегда была частью "Великой России".

Такие утверждения, из которых можно заключить о желании Москвы в захватнической войне завладеть всей территорией нашего государства, он прямо высказал в интервью российским пропагандистам.

“Украина – это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории случившегося мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах”, — нагло заявил прихвостень Путина.

Не стесняясь своей лжи, Медведев также заявил, что на большей части украинской территории "исконно" жило российское население, которое было в составе "великой России, а не малой России".

В то же время этот глашатай кремлевской политики повторил тезис о том, что после вступления в НАТО Украина планировала начать полномасштабную военную операцию против России через оккупированный Крым, и заявил, что Москва этого принять не могла.

Медведев также сказал, что страны Запада "просчитались", потому что не верили и не видели "степень решительности" России начать войну в Украине.

“С некоторыми странами, блоками, сообществами стран бессмысленно договариваться – они понимают только язык силы. Только язык силы!” — в воинственном пылу утверждал приспешник Путина.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев истерически заявил, что из-за помощи Украине в борьбе с российскими террористами "возросла угроза использования ядерного оружия".

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