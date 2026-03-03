ТСН в социальных сетях

Украина готова отдать перехватчики Ближнему Востоку — Зеленский назвал условие

Украина готова поделиться опытом противодействия массированным атакам дронов в обмен на ракеты Patriot. Что сказал Зеленский после заседания СНБО

Украина готова отдать перехватчики Ближнему Востоку — Зеленский назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к военно-техническому обмену со странами Ближнего Востока — украинские перехватчики могут передать партнерам в обмен на ракеты ПАК-3 для систем Patriot.

Об этом глава государства сообщил 3 марта на брифинге после заседания СНБО.

По словам Зеленского, страны региона имеют вооружение системы Patriot, однако сталкиваются с новыми вызовами из-за массированных атак беспилотников.

«Сегодня у них системы ПВО, Patriot, ракеты ПАК-3 — у них все это есть. Это важно? Очень важно. Но защищает ли это от сотен „шахедов“? Мы с вами знаем — нет. Это не работающая модель», — заявил президент.

В то же время, Украина испытывает дефицит ракет ПАК-3, которые необходимы для перехвата баллистических целей.

«Если они нам их дадут, мы дадим им перехватчики. Это равноценный обмен. Безусловно, мы это сделаем», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что вопрос защиты воздушного пространства стал для государств Ближнего Востока приоритетным.

«Безусловно, этот вопрос у всех номер один как защитить небо. Мы сами живем по этому вопросу. Просто таких массовых ударов у коллег с Ближнего Востока никогда не было, слава Богу. Но теперь у них есть что-то вроде того. Потому всех интересует наш опыт», — сказал глава государства.

Зеленский также сообщил о переговорах с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном и отметил, что команды будут работать над практической реализацией возможного сотрудничества.

Украина готова не только к обмену вооружением, но и передаче опыта в сфере организации ПВО и защиты гражданской инфраструктуры от массированных атак.

Также стало известно, что президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами говорил о буферной зоне России в направлении Харьковщины, должно быть со стороны российской стороны, и Силы обороны должны сделать все, чтобы это стало возможным. Президент планирует создать «санитарную границу» на российской территории, чтобы навсегда обезопасить Харьков от артиллерийских обстрелов.

