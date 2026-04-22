Ормузский пролив / © Associated Press

Четыре украинских минных тральщика, которые сейчас пришвартованы в британском Портсмуте, могут быть частью британско-французской миссии по восстановлению Ормузского пролива.

Об этом сообщает издание The Times

Речь идет о кораблях «Чернигов» (M310) и «Черкассы» (M311), переданных Великобританией (бывшие HMS Grimsby и HMS Shoreham) и «Мариуполь» (M301) и «Мелитополь» (M300), переданные Нидерландами и Бельгией (бывшие BNS Narcis и HNLMS Vlaardingen).

Эти тральщики могут стать частью британско-французской миссии после того, как удастся договориться с Ираном о разминировании пролива.

Бывшие корабли HMS Shoreham и HMS Grimsby — два минных охотника класса Sandown Королевского флота, переданные вооруженным силам Украины в 2023 году для усиления ее способности действовать в море — остаются в британских водах, поскольку они не могут проходить в Черное море.

«В Портсмуте есть четыре минных охотника, они не могут поехать в Украину, потому что, во-первых, они будут мишенью номер один, а во-вторых, из-за конвенции Монтре», сказал в комментарии неназванный собеседник издания.

Упомянутая им конвенция ограничивает проход военных судов через пролив Босфор во время войны.

В долгосрочной перспективе Украина надеется, что они сформируют критически важный потенциал для защиты ее побережья путем выявления и обезвреживания морских мин, а следовательно, защиты коммерческого судоходства.

Украинские морские офицеры сегодня примут участие в многонациональном саммите по военному планированию в Постоянном совместном штабе (PJHQ) в Нортвуде, на котором будет обсуждаться, какие военные ресурсы можно направить для защиты судов в Ормузском проливе.

Может пройти много времени, прежде чем британские и французские силы будут сформированы, а некоторым судам понадобятся недели, чтобы добраться до региона, если будет решено, что они нужны. Как многонациональные силы будут сотрудничать с США, также остается неясным.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должно держаться подальше от пролива, обвинив Альянс в бесполезности, когда тот нужен, и назвав его «бумажным тигром».

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что американские военные внедрили украинскую технологию борьбы с беспилотниками на ключевой авиабазе США в Саудовской Аравии, стремясь защитить ее от атак иранских «Шахедов».