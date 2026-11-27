Запрет флага РФ в спорте / © Фото из открытых источников

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Украина призывает союзников ужесточить ограничения для российских спортсменов на международных соревнованиях. Киев настаивает, что участие представителей страны-агрессорки не должно превращаться в инструмент российской пропаганды.

Об этом пишет POLITICO.

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Какие три требования Украина выдвинула европейским партнерам

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный представил три предложения министрам спорта стран Евросоюза на встрече 20 ноября. Речь идет о запрете российской национальной символики на спортивных мероприятиях, тщательной проверке нейтрального статуса спортсменов и сокращении финансирования спортивных федераций, допускающих россиян к соревнованиям.

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По словам Бидного, эти инициативы получили широкую поддержку. Он утверждает, что почти все 27 стран ЕС выразили готовность сделать их общей позицией.

Украинский министр объяснил, что нейтральный статус должен быть формальностью. Спортсменов необходимо тщательно проверять, в частности, выяснять их связи с российским государством и военной пропагандой.

Отдельно Киев предлагает распространить финансовые ограничения на организации, разрешающие России использовать спорт для продвижения государственной пропаганды. Бедный привел в пример ограничение финансирования Erasmus+ для организаций, допускающих использование российской государственной символики.

Еврокомиссия предложила запретить россиянам выступать под флагом РФ

23 ноября Европейская комиссия представила новый пакет санкций против России. Среди предложенных мер — запрет российским командам и спортсменам участвовать в спортивных мероприятиях на территории ЕС под российским флагом, а также ограничение использования официальной российской символики.

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Кроме того, Брюссель предлагает ограничить финансовые поступления от российских спонсоров в европейские спортивные и культурные организации. Пакет санкций должен получить единодушную поддержку всех 27 государств Евросоюза, прежде чем его положения вступят в силу.

Еще семь стран ЕС призвали усилить визовые ограничения для граждан России и не выдавать визы российским и белорусским спортсменам, в частности, выступающим в нейтральном статусе.

Почему вопрос возвращения россиян обострился

Дискуссия активизировалась на фоне постепенного смягчения ограничений в международном спорте. В частности, 30 октября Спортивный арбитражный суд упразднил запрет Международной федерации хоккея на участие российских команд в соревнованиях сезона 2026-2027 годов.

Это решение вызвало реакцию ряда государств. Финляндия, Швеция, Чехия, Норвегия, Австрия, Дания и Латвия заявили, что готовы выступить на мужском чемпионате мира по хоккею в Германии следующего мая, но не будут играть против российской команды. Канада также сообщила, что не допустит Россию к молодежному чемпионату мира, который пройдет на ее территории.

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В то же время, в некоторых других видах спорта ограничения для россиян уже ослабили. В частности, международная федерация лыжного спорта допустила к соревнованиям в нейтральном статусе более 400 российских и белорусских спортсменов и команд.

Бедный опасается, что решения спортивных федераций и судов могут постепенно открыть путь к более широкому возвращению россиян на международные арены в преддверии Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Следующая возможность обсудить общую позицию по поводу участия российских и белорусских спортсменов появится в январе на встрече министров спорта в Таллинне. Украина рассчитывает привлечь к этой дискуссии не только страны ЕС, но и партнеров, в частности, Канаду и Норвегию.

Как российские спортсмены постепенно возвращаются на международную арену

В июле 2026 г. Международный олимпийский комитет изменил подход к участию россиян в международных соревнованиях и рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. С тех пор решения об их допуске в определенных условиях могут самостоятельно принимать международные федерации.

Однако отдельные европейские страны продолжают вводить собственные ограничения. В частности, в ноябре Финляндия закрыла въезд российским спортсменам, в том числе и имеющим нейтральный статус. Решение касается участия россиян в соревнованиях на территории страны.

В то же время правила допуска остаются неодинаковыми в разных видах спорта и на отдельных турнирах. Например, на зимних Олимпийских играх 2026 года российские спортсмены могли выступать только индивидуально и в нейтральном статусе, без национальной символики, а к соревнованиям не допустили атлетов, поддерживавших войну или связанных с российской армией.

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