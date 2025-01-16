Украина и Британия договорились о ежегодной военной помощи – уже озвучена сумма

Также известно о подготовленном решении еще о 3 млрд долларов от российских активов.
Украина и Британия договорились о 3,6 млрд долларов ежегодной военной помощи.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 16 января.
Как заявил Зеленский, Украина и Британия договорились о "не менее 3,6 млрд долларов" ежегодной военной помощи Украине, сколько это потребуется.
Также известно о подготовленном решении еще о 3 млрд от российских активов.
"И за финансовый год мы должны выйти на $6,6 млрд от Британии", – сказал Зеленский.
Напомним, 16 января в Киеве Украина и Британия подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.
Также Великобритания передаст ВСУ 150 стволов артиллерии и новую мобильную систему ПВО. Премьер-министр Кир Стармер объявил об этом во время своего визита в столицу Украины.
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