Дрон (иллюстративный фото) / © Владимир Зеленский

Британская компания Skycutter, имеющая производственные мощности в Атланте и опыт работы в Украине, заняла первое место в соревнованиях штурмовых беспилотников Gauntlet I в Форт-Беннинге (штат Джорджия).

Об этом пишет Axios.

Как британская компания одержала победу

Британская компания Skycutter выиграла американский конкурс «Доминирование дронов», набрав 99,3 балла. Она существенно опередила калифорнийский стартап Neros, получивший всего 87,5 балла.

Победу компании принес 10-дюймовый FPV-дрон Shrike 10-F, созданный вместе с украинской фирмой SkyFall. Главное преимущество аппарата — управление через оптоволоконный кабель. Это позволяет дрону работать в условиях действия РЭБ и не бояться глушения сигнала или подмены координат.

Директор Skycutter Винсент Гарднер объяснил, что дрон полностью обновили, чтобы избавиться от китайских деталей — это было главное требование Пентагона. Он также добавил, что их украинский партнер SkyFall производит технику поразительными темпами: каждые 23 секунды с конвейера сходит новый дрон, что позволяет выпускать около 123 тысяч единиц в месяц.

Результаты испытаний и контракты

На соревнованиях беспилотник прекрасно справился со всеми миссиями, среди которых были удары на большие расстояния и работа в городских условиях. Пока другие участники предлагали слишком сложные конструкции, дрон компании Skycutter сосредоточился на простоте, массовости и результативности.

В соревнованиях Gauntlet I приняли участие более 20 разработчиков, включая такие компании, как Auterion, Firestorm Labs и Teal Drones. По итогам конкурса Skycutter уже получила заказ на более 2500 дронов и готовится в ближайшее время увеличить объемы производства непосредственно в США.

«Доминирование дронов» — что известно о программе

Инициатива Министерства обороны США направлена на быстрое оснащение американской армии большим количеством одноразовых ударных систем. Эта программа, как и предыдущая инициатива «Репликатор», является ответом на изменение характера современных боевых действий.

Опыт российско-украинской войны, где около 75% потерь нанесено именно беспилотниками, продемонстрировал необходимость перехода к массовым и дешевым технологиям, которые создаются вне традиционных оборонных гигантов или Кремниевой долины.

