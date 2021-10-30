Украина и еще 17 стран обвинили РФ в массовых преследованиях журналистов: совместное заявление

Украина и еще 17 стран обвинили РФ в массовых преследованиях журналистов: совместное заявление

Россия систематически задерживает журналистов, подвергая их жестокому обращению.

Украина вместе с еще 17 странами выразила глубокую обеспокоенность по поводу усиливающихся преследований со стороны российского правительства в отношении независимых журналистов и СМИ в РФ.

Текст совместного заявления членов Коалиции за свободу СМИ был обнародован на сайте Государственного департамента США.

Кроме украинского и американского правительств документ подписали руководства Великобритании, Австралии, Канады, Чехии, Дании, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии и Словении.

Заявители отметили, что в этом году российские власти "систематически задерживали журналистов и подвергали их жестокому обращению из-за освещения протестов в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального".

В частности, авторы напомнили о задержании российскими оккупационными властями в Крыму корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко, которого пытали во время заключения. Журналисту грозит до 18 лет лишения свободы.

Тем временем изданию предъявлены обвинения в более чем 600 нарушениях, что привело к штрафам на общую сумму более 4,4 миллиона долларов. Российские власти отклонили апелляцию "Радио Свобода" и заморозили банковские счета его московского бюро, которое поставили под угрозу банкротства.

"Все чаще кажется, что российское правительство намерено заставить "Радио Свобода" прекратить свое многолетнее присутствие в России, так же, как оно уже заставило закрыть несколько других независимых СМИ в последние годы", — говорится в заявлении.

Кроме того, 8 октября российские власти объявили "иностранным агентом" международный проект журналистских расследований Bellingcat, который, в частности, исследовал отравление Навального.

Указывается, что РФ также признала "иностранными агентами" несколько независимых российских СМИ, работающих в пределах или вблизи границ страны, в частности "Медуза", "Важные истории", "VTimes", "The Insider", "Медиазона", "ОВД- Инфо", "Медиум Ориент", "ПАСМИ" и телеканал "Дождь", подрывая их работоспособность.

"В результате этого разгона VTimes был вынужден объявить о своем закрытии менее чем через месяц. За последние четыре месяца российские власти добавили в список "иностранных агентов" еще десятки российских журналистов, — говорится в документе. — По данным Комитета защиты журналистов, в настоящее время 10 журналистов находятся в заключении в России только за то, что они выполняли свою работу".

Государства осудили нападения на независимых журналистов и СМИ и преследования со стороны российского правительства, призвав РФ "выполнять свои международные обязательства по правам человека и уважать и обеспечивать свободу СМИ и безопасность журналистов".

"Мы солидарны с независимыми российскими журналистами, которые берут на себя личный риск в своей профессиональной деятельности, и чествуем память тех журналистов, чей бесстрашный труд стоил им жизни, в частности Наталии Эстемировой, Анны Политковской и Павла Хлебникова", — добавили в Коалиции.

К тому же заявители призвали российское правительство "прекратить репрессии против независимых голосов, политически мотивированные производства против журналистов и медиа-организаций и освободить всех тех, кто был несправедливо задержан".

Ранее 44 страны под эгидой США передали Москве вопросы об отравлении оппозиционера Алексея Навального на территории России в 2020 году.

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