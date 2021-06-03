Украина и Грузия договорились взаимно признать документы о вакцинации от COVID-19

Украина и Грузия намерены активизировать туризм между странами.

Украина и Грузия договорились о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19. Соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время. Также страны планируют активизировать туризм.

Об этом договорился премьер-министр Денис Шмыгаль с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Упрощение условий въезда в Грузию для граждан Украины и постепенное наращивание регулярного авиасообщения между городами наших стран способствует активизации туризма. Правительство Украины также заинтересовано в увеличении потока грузинских туристов. Взаимное признание документов о вакцинации должна максимально упростить пересечение границы нашими гражданами", — отметил глава правительства Украины.

Также премьер-министры Украины и Грузии договорились провести до конца года десятое заседание межправительственной украинского-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. По словам Шмыгаля, предпосылкой заседания комиссии являются встречи рабочих групп по вопросам транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

"Именно эти сферы являются одними из основных в наших отношениях и мы должны уделить им приоритетное внимание", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер-министры Украины и Грузии тоже обсудили вопросы безопасности и отметили, что две страны являются стратегическими партнерами и их объединяют общие европейские и евроатлантические стремления.

"Черноморская безопасность должна стать приоритетом для НАТО. Мы поддерживаем готовность Альянса по расширению масштабов своей деятельности в регионе Черного моря. Сотрудничество в вопросах Черноморской безопасности играет важную роль для укрепления юго-восточного фланга НАТО", — высказался Шмыгаль.

Во время встречи Шмыгаль пообещал, что Украина станет соавтором проектов резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о выводе нелегально расположенных в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии российских воинских формирований, а также о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев на этих грузинских территориях.

Кроме того, стороны договорились содействовать развитию "зеленой" энергетики и энергоэффективности и обсудили совместное развитие международных транспортных коридоров и пути привлечения инвестиций в модернизацию транспортной инфраструктуры.

В свою очередь, Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Украина является важным партнером для Грузии, и заверил в неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Напомним, семь стран ЕС 1 июня начала выдавать цифровые сертификаты вакцинации, за месяц до запуска программы по всему блоку.

Как известно, в Еврокомиссии этот документ уже согласовали и договорились внедрить его с 1 июля. И действовать он будет в течение 12 месяцев.

Украина запустит "COVID-паспорта" или "ковид-сертификаты" вместе с европейскими партнерами. Внедрение этого документа планируется на начало июля.

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Новости мира: с первого июля в Евросоюзе введут сертификаты вакцинации

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