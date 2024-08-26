Два недавних события показали недостатки внешней политики администрации Байдена: ситуация с Курской областью и убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Оба этих шага, которые изменили ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке, были предприняты без предварительных консультаций с Вашингтоном.

Об этом написал старший научный сотрудник Института Гувера, бывший старший советник отдела планирования политики в Государственном департаменте США Рассел Берман в издании The Hill.

Администрация Байдена, вместо того чтобы эффективно управлять конфликтами, оказалась переиграна своими союзниками. Эти события потерпели поражение для американской политики и показали, что четыре года неудачной геостратегии не принесли результатов.

Администрация сначала пыталась изолировать Саудовскую Аравию из-за моральных принципов, но впоследствии была вынуждена возобновить отношения из-за нужды в нефти. Затем были сделаны уступки России, в частности отмена возражений против "Северного потока-2" и недооценка возможностей России в Украине. Эти ошибки привели к масштабной злости со стороны России.

Рассел Берман отметил, что политика "управления эскалацией" означает, что Вашингтон налагает ограничения на действия союзников, в то время как противники знают, что им придется заплатить небольшую цену за свои преступления. Он отметил, что Курская операция и убийство Гании демонстрируют, как Украина и Израиль отказываются соблюдать эти ограничения, поскольку стремятся добиться большего результата, чем просто застопорить ситуацию.

Внешняя политика Байдена также не смогла добиться успехов в Иране, где санкции против Тегерана были сняты без результата. Иран приблизился к ядерному потенциалу и использует доходы от продажи нефти для поддержки своих союзников в регионе.

Эти события показывают, что попытки Вашингтона контролировать ситуацию вместо победы над противниками привели к новым поражениям во внешней политике. Однако, действия Украины и Израиля, несмотря на ограничения, могут стать важными шагами к достижению успеха в переговорах и дипломатических решениях.

Напомним, Байден анонсировал новый пакет военной помощи и очередные санкции против России.

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