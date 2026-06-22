Украина и Молдова будут двигаться в ЕС отдельно: фон дер Ляйен сделала официальное заявление

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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После официального старта первого этапа переговоров о членстве в Европейском Союзе Украина и Молдова будут продвигаться к евроинтеграции отдельно, ориентируясь исключительно на собственные темпы внедрения реформ.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам саммита Молдова-ЕС в Брюсселе 22 июня.

По словам лидера Еврокомиссии, открытие первого переговорного кластера фактически упраздняет принцип «пакетного» движения стран. Теперь успех каждого государства-кандидатки будет зависеть исключительно от его индивидуальных усилий.

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«С момента открытия первого кластера каждая страна берет полную ответственность на себя. Они должны реализовать необходимые трансформации, и эти реформы будут разными в зависимости от специфики конкретного государства-кандидата», — объяснила Урсула фон дер Ляйен.

Во время комментирования дальнейших перспектив расширения блока, чиновник подчеркнула, что сейчас фокусируется именно на Молдове, поскольку на брифинге речь шла о двустороннем саммите. Она также критически оценила размытые формулировки по срокам вступления.

«По моему мнению, подход, основанный на реальных достижениях, гораздо выгоднее для Молдовы, чем абстрактная формулировка „как можно скорее“. Остальное не имеет под собой конкретики. Зато оценка по заслугам четко отражает фундаментальную методологию ЕС, утвержденную всеми 27 странами-членами», — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она добавила, что именно индивидуальный оценочный процесс гарантирует прозрачность, когда страна демонстрирует реальные результаты, Брюссель полностью выполняет свои обязательства.

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Напомним, евроинтеграционные процессы не спровоцируют автоматический рост ставок основных налогов для бизнеса и граждан. Об этом шла речь на фоне обсуждения вступления Украины в ЕС.

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