Трамп заявил о возможном начале Третьей мировой

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что «старается спасти много жизней» и предотвратить Третью мировую войну.

Об этом говорится в интервью журналу The Atlantic.

В прошлом месяце Трамп считал, что кремлевский глава Владимир Путин «будет в порядке» на мирных переговорах по поводу российско-украинской войны. Но, как отмечает издание, Путин не сдержал обещание Трампа относительно быстрого достижения мирного соглашения.

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«Я пытаюсь спасти многие жизни в мире. Вы знаете, Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной», — заявил он.

Напомним, политолог Владимир Фесенко считает, что после заявления госсекретаря США Марко Рубио о решающей неделе в переговорах по прекращению войны, а Украина и Россия, по его словам, оказываются ближе к мирному соглашению, чем за последние три года.

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