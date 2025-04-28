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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп заявил о возможном начале Третьей мировой

Трамп рассказал о том, что старается спасти много жизней в мире.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп заявил о возможном начале Третьей мировой

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что «старается спасти много жизней» и предотвратить Третью мировую войну.

Об этом говорится в интервью журналу The Atlantic.

В прошлом месяце Трамп считал, что кремлевский глава Владимир Путин «будет в порядке» на мирных переговорах по поводу российско-украинской войны. Но, как отмечает издание, Путин не сдержал обещание Трампа относительно быстрого достижения мирного соглашения.

«Я пытаюсь спасти многие жизни в мире. Вы знаете, Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной», — заявил он.

Напомним, политолог Владимир Фесенко считает, что после заявления госсекретаря США Марко Рубио о решающей неделе в переговорах по прекращению войны, а Украина и Россия, по его словам, оказываются ближе к мирному соглашению, чем за последние три года.

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