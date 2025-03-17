Украина и Южная Корея обсуждают репатриацию пленных из КНДР: какой будет их судьба

В Сеуле подчеркивают, что согласно Конституции Южной Кореи, эти солдаты считаются ее гражданами.

Дипломаты Южной Кореи и Украины провели телефонные переговоры для обсуждения репатриации северокорейских военнопленных.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Южной Кореи, передает изданиеYonhap.

По информации издания, глава МИД Андрей Сибига обсудил со своим южнокорейским коллегой Чо Тхэ Юлом передачу двух военнослужащих КНДР.

Чо Тхэ Юл объяснил, что согласно Конституции Южной Кореи, эти солдаты считаются ее гражданами. В то же время, их репатриация возможна только, если они сами выскажут такое намерение.

Напомним, что 11 января ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

12 января президент Зеленский опубликовал первое видео допроса пленных северокорейцев. Один из пленных солдат КНДР заявил, что хочет остаться в Украине.

В интервью изданию из Южной Кореи северокорейские пленные рассказали о тяжелой жизни в КНДР, репрессиях и своем пути в армии диктатора Ким Чен Ына.

Впоследствии стало известно, что во время нового наступления РФ в Курской области и вытеснения ВСУ враг снова массово использует солдат из КНДР.

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