Украина имеет право атаковать ракетами Taurus военные объекты в России — глава комитета Бундестага

Немецкая политик призвала не колебаться с передачей этого оружия ВСУ.

Глава оборонного комитета немецкого парламента Мари-Агнесс Штрак-Циммерман считает, что удары немецкими крылатыми ракетами Taurus по военным объектам территории России не противоречат международному праву.

Об этом политик заявила в интервью изданию Berliner Morgenpost.

"Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории российского агрессора. Абсолютно независимо от того, где было изготовлено оружие и кто его передал", — подчеркнула она.

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Штрак-Циммерманн призвала не повторять предыдущие ошибки и не колебаться с передачей этого оружия ВСУ.

"Мы должны немедленно предоставить Taurus, потому что прицельным использованием крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки. Каждый из нас взвешивает свои действия. Но вы также можете продлить страдания, слишком долго колеблясь", – заявила она.

Напомним, в Германии не спешат принимать решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Канцлер Олаф Шольц переживает, что украинские войска начнут применять это вооружение для ударов по территории РФ.

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