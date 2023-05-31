Украина имеет право бить по территории России ради самообороны: заявление правительства Германии

Однако в Берлине выступают против применения немецкого оружия для таких ударов.

Спикер правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России ради самообороны.

Об этом сообщает DW.

Так, в ответ на вопросы корреспондента издания об атаке дронов на Москву Гебештрайт сказал, что международное право позволяет Украине наносить удары по территории России с целью самообороны.

В то же время представитель правительства ФРГ отметил, что официальный Берлин выступает против использования для таких атак немецкого оружия.

Напомним, в Москве и области заявили об атаке беспилотниками 30 мая, обвинив в этом Украину. Официальный Киев отверг эти обвинения. А глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ВСУ могут использовать силу за пределами своих границ для защиты государства.

В то же время в Совете нацбезопасности США сообщили, что еще изучают атаку дронов на Москву, но в целом не поддерживают атаки по территории РФ.

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